Luces y extensiones deben cumplir Norma

Es importante que durante la temporada navideña se tenga una revisión constante de las conexiones eléctricas, el árbol de navidad y las luces que se colocan para decorar, todo debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Para prevenir accidentes, es necesario evitar comprar extensiones u objetos de baja calidad que pueden sufrir sobrecalentamiento y provocar un incendio en el hogar.

Al adquirir unas luces que no cumplen con la normatividad, no solo se pone en riesgo el patrimonio de las personas, también su salud y seguridad.

COMPRA SEGURA

Se debe tener seguridad en las compras que se realizan, adquirir productos que ofrecen garantía en su uso.

No vale la pena ahorrarse 30 o 40 pesos al comprar unas luces que se desconoce su procedencia.

Es mejor pagar un poco más y adquirir las que cumplen la norma y se venden en tiendas y centros comerciales establecidos, indicó el subcomandante operativo de Protección Civil Municipal, Luis Francisco Cisneros.

Deben adquirirse extensiones adecuadas y normadas, incluso que tengan un switch que se bota al calentarse.

PREVENCIÓN

Una luz navideña sí pueden iniciar un siniestro por el calentamiento de los cables que genera un corto circuito, es algo que ha ocurrido en años anteriores.

"Debemos tener una revisión constante de nuestros arbolitos y aparatos eléctricos", indicó.

En las conexiones múltiples no se debe sobrecargar ni en diciembre, ni en ninguna temporada del año.

En el caso de multiconectores que están botando el apagador, no se les debe pegar cinta para que no lo bote, porque eso está avisando que se requiere enfriar la línea, de no hacer caso puede provocar un problema.

Por las noches se recomienda apagar los árboles y las luces.