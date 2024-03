Louis Tomlinson sorprende a fans mexicanas

Las fans mexicanas del cantante británico Louis Tomlinson están emocionadas y complacidas, no solo porque se encuentra en el país con motivo de su presentación en el festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León, sino porque varias tendrán la oportunidad de verlo en vivo una vez más y dentro de poco.

Aprovechando su estadía en tierras aztecas, el intérprete sorprendió con el anuncio de la cuarta edición de su festival The Away From Home Festival, que tendrá sede en Mérida, Yucatán el próximo sábado 08 de junio del presente año; oficialmente México se convierte en el primer país de Latinoamérica en el que se llevará a cabo este festival.

A través de un flyer publicado en sus historias de Instagram, se aprecian las edificaciones con más de 300 años de antigüedad de la Hacienda Susulá, sede del magno evento.

“Es la cuarta edición, traeremos el festival a México, un país increíble. ¡Estoy muy emocionado de traerles mi festival!”, fueron parte de las declaraciones difundidas en redes sociales, que dio en rueda de prensa previa al show que ofrecerá en el escenario Tecate Light pasadas las 22:00 horas de este sábado. En este encuentro también se declaró fan de los festivales y de México.

La primera edición del festival creado por el originario de la ciudad inglesa Doncaster se remonta a agosto del año 2021 en Londres.

Justo en el mes de junio, el artista ya tenía pactadas varias citas con las mexicanas, ya que traerá su gira Faith in the future World Tour 2024 a Ciudad de México (01 de junio) Querétaro (04 de junio) y Guadalajara (06 de junio).

En redes sociales las fans demostraron su felicidad ante la noticia y la presentación de hoy, por lo que “Louis hermano ya eres mexicano” y “Louis” como tal son tendencia en X (antes Twitter).