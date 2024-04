Louis Tomlinson habla sobre los rumores de su supuesto romance con Harry Styles

El cantante Louis Tomlinson sorprende al hablar sobre los rumores que lo involucran sentimentalmente con su excompañero de banda, Harry Styles.

Es bien sabido que desde hace varios años, Louis Tomlinson y Harry Styles estuvieron involucrados en rumores que aseguraban que se encontraban en una relación mientras que eran parte de la boy band británica, One Direction,

Desde sus inicios como grupo, en 2010, las fanáticas, e incluso personas ajenas a su séquito de seguidores, aseguraban que ambos jóvenes compartirán un vínculo que iba más allá de la amistad, ya que, a su parecer, tenían tratos entre ellos diferentes a los de sus demás compañeros.

Esto provocó que durante un buen tiempo a los artistas se les cuestionara incontables de veces sobre este supuesto romance, al que apodaban como Larry Stylinson, y a pesar de que ambos lo negaban muy a su manera, la fanaticada no dejaba de involucrarlos sentimentalmente.

Ahora, a varios años de que One Direction decidió "tomarse un descanso", ha sido el propio Louis Tomlinson quien, en entrevista para el medio brasileño G1, se sinceró y aseguró que, a pesar de que son rumores bastante comunes en su trabajo, si lo irritaban un poco.

"Lo que me di cuenta hace unos años es que no hay nada que pueda decir. No hay nada que pueda hacer para detener a quienes creen en esta conspiración. Están tan vinculados con lo que creen que no verán la verdad tal como es. Estoy seguro de que mucha gente mira y encuentra interesantes todas estas pequeñas conspiraciones que suceden en la vida. Mentiría si dijera que no me irrita un poco, pero es la naturaleza del trabajo".

Tomlinson, quien actualmente tiene 32 años, aseguró que, aunque en un inicio lo toma con tranquilidad, la cosa se vuelve más personal y difícil cuando involucran a su hijo Freddie.

"Hay momentos en los que se vuelve muy personal. Tengo a mi hijo, Freddie. Es la persona más importante en mi vida. Y en ocasiones, (estas teorías) terminan abordando cosas que son un poco injustas. Esto es lo que tenemos ahora. No hay nada que pueda hacer al respecto. Nada que pueda decir para impedir que la gente invente lo que quiere inventar. Que así sea", mencionó.

Fue en el año 2016 cuando Louis Tomlinson anunció la llegada de Freddie Tomlinson, su primogénito, el cual concibió durante su corta relación con la modelo Briana Jungwirth.