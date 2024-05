Los servicios públicos son 'una batalla constante en los recorridos': Alejandro Mata

El candidato de Morena a diputado local en Durango por el Distrito 10, Alejandro Mata, acudió a una edición del Lado B de la noticia para presentar sus propuestas en entrevista con la coordinador editorial de El Siglo de Torreón, Cory Muñoz.

El Distrito 10 comprende la mayor parte de área rural de Gómez Palacio y algunas secciones de fraccionamientos del área urbana, a lo que Mata apuntó que el tema del agua es uno “trascendente”, donde ve escasez y una distribución poco equitativa.

Por ello una de sus propuestas es ‘meterle mano’ a la Ley de Aguas en el Estado y alinearla a las propuestas de la candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum, hacia una distribución más justa para los habitantes. "Poniendo al centro de todas las decisiones al ser humano, priorizando al ser humano antes que incluso la producción”.

El aspirante a legislador además se declaró convencido de que el campo en Gómez Palacio puede ser un polo de desarrollo, un corredor donde se puedan detonar parques agroindustriales y también la generación de energía.

Perfil

Alejandro Mata declaró que desde muy joven ha estado involucrado en la política desde diferentes trincheras, donde él y su familia aprendieron a involucrarse en temas colectivos “a dejar incluso un poquito los temas personales por ver lo que se puede hacer por los demás”.

Siendo joven participó en los movimientos estudiantiles e incluso en algunas organizaciones, una de ellas Jóvenes liberales en México, llegando a coordinar varios estados en el norte del país.

En el tema partidista fue regidor en Gómez Palacio hace casi 15-20 años, además estuvo involucrado en campañas políticas en Nuevo León y Sinaloa

Morena, "parteaguas en el país"

Afirmó que el partido Morena, bajo el liderazgo de "ya sabes quién" (el presidente López Obrador) "transformó la forma de ser política, le dio un giro de 180 grados al quehacer político y pues bueno todos estamos tratando de imitar, tratando de ponderar todo lo que ha venido planteando él".

Problemáticas de Gómez Palacio

Señaló que los servicios públicos son "una batalla constante en los recorridos", entre ellos el tema del agua donde hay comunidades en las que duran hasta tres días sin ella; el alumbrado público que su falta genera una percepción de inseguridad y pavimentación, ya que muchas comunidades sus accesos están en mal estado desde hace años.

Cuestionado sobre cómo ayudar a las juventudes del medio rural, planteó ayudarlos desde preescolar hasta la universidad con becas económicas. "Que el que no estudie es porque no quiere o no le guste, pero que no sea por falta de recursos".

Destacó el programa de La escuela es nuestra "por primera vez en la historia está habiendo una inversión histórica en los planteles, hoy que recorres la ciudad, recorres el campo ves escuelas haciendo bardas perimetrales, baños, domos, pues bueno todo eso es el recurso del programa".

Alejandro Mata declaró que como diputado del Distrito 10 luchará por una mayor inversión en el campo de Gómez Palacio, insistiendo también en ampliar la cobertura a la salud.

"Vamos a luchar en el Congreso para que sea el presupuesto un poquito más justo con nuestra región".

Cerró su mensaje invitando a votar este 2 de junio por Morena, "Voto masivo Morena para que el plan C se de, pedirles que estén muy al pendientes, salgan temprano porque después nos hacen 'chanchullo'".

El candidato a diputado local en Durango por el Distrito 10, Alejandro Mata. (FERNANDO COMPEÁN)