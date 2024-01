¿Los niños prodigio no existen?

La manifestación temprana del talento excepcional nos acerca a la expresión de persona prodigiosa, sin embargo, es probable que sea una categorización basada en factores estimulantes que impulsan el privilegio de poseer la capacidad y oportunidad de explotar el potencial humano.

El talento, ¿se hace o se nace?

Es más que sólo una habilidad innata para realizar determinada actividad. Raúl Cobo Palomino, coordinador de sección PTORH, señala que es una combinación de factores que “incluyen la predisposición natural, el esfuerzo y la perseverancia. Es ahí donde se observa, ya que si este no se descubre y trabaja, no aparece, dando la percepción de que no existe”. Entonces, el potencial que puede desarrollarse depende siempre de condiciones favorables.

Generalmente, asociamos a los niños prodigiosos con el ámbito musical, esto debido a que parece que los niños prodigio tienen una predilección por la música como forma de comunicarse con el mundo. Esto según David Henry Feidman, investigador del desarrollo infantil.

Ejemplo claro de los niños prodigio es David Garrett, uno de los violinistas más reconocidos en la época actual. En su caso, comenzó a tocar el violín a los cuatro años y logró desarrollar con facilidad dicha habilidad gracias a que su padre también era violinista. Para los nueve años, David tocó por primera vez como solista junto a una orquesta. El rápido progreso responde a la premisa de Raúl, ya que el entorno favoreció dicho desarrollo musical.

David Garrett, violinista virtuoso y actor.

Hay alguien detrás

Henry señala que si bien el talento excepcional es base, se necesitan los esfuerzos de los adultos a su alrededor dedicados al apoyo y promoción del talento. El viaje de un niño prodigio comienza cuando sus progenitores detectan de forma temprana su talento excepcional.

En entrevista con DW, Garrett compartió que la práctica y el trabajo que lo hicieron ganarse el título de violinista virtuoso fue una total carga durante su niñez. Al igual que otros infantes prodigios, el tiempo que se le dedica al desarrollo del talento es exhaustivo. El sacrificio de la infancia para dedicarse a fomentar sus habilidades suele ser bastante común y a menudo pasa desapercibido el sacrificio que también ejercen los adultos a cargo de estos menores.

Los adultos organizan sus vidas en función de las necesidades de las y los pequeños. Además, es fundamental una completa disposición para implementar tareas cada vez más complejas para dar saciedad a su inquietud de conocimiento y estímulo adecuado.

¿Tengo un niño prodigio?

Se le denomina niño o niña prodigio a aquellos que logran dominar campos artísticos o científicos al nivel de un adulto profesional antes de cumplir los 10 años y tiene aptitudes para ello. En el caso de la música, esto es gracias a una afinidad natural con ella en conjunto con una capacidad para interpretar y componer. En suma, la disciplina, concentración y persistencia juegan un papel fundamental.

El índice de IQ no desempeña un papel importante al momento de determinar un talento musical excepcional, según Feidman.

Existen estudios reducidos sobre el funcionamiento biológico del talento, no obstante, el cerebelo puede ser la parte especial que hace posible a una persona prodigiosa. Esta área contiene módulos dedicados a habilidades específicas como la música, el dibujo, la escritura, el tiempo, el espacio y la lógica. En el libro Why Child Prodigies Are Important, se destaca que el desarrollo excepcional de ésta y un cerebro bien desarrollado se asocia a un infante prodigio.

La Secretaría de Educación Especial del MEC señala algunas características que indican una eventual superdotación, entre ellas se incluyen la curiosidad aguda, vocabulario avanzado para la edad, facilidad de aprendizaje, potencial intelectual muy alto, razonamiento rápido, liderazgo, confianza, gran memoria, creatividad, habilidad para adaptar o modificar ideas, observaciones perspicaces y persistencia en la consecución de un objetivo.

Si los infantes no son identificados a tiempo no muestran interés en la escuela y a menudo se relacionan con problemas de conducta.

¿Cómo educar a un niño prodigio?

Su formación implica un tipo de educación diferente a la de los demás niños, brindándole las mejores oportunidades para el desarrollo de su potencial.

En el libro mencionado anteriormente se destaca de nueva cuenta la importancia de factores como las cualidades de la familia donde nació el infante, los recursos materiales, la tecnología, la calidad de la pedagogía y el aprovechamiento de las oportunidades que se presenten.

Estos van de la mano con las estrategias de la SEP para niños con aptitudes sobresalientes, las cuales se basan en el enriquecimiento educativo dentro de un entorno propicio y la aceleración de los grados escolares después de un análisis del menor y su contexto.

El sitio Ciencia UNAM resalta la necesidad de consultar a especialistas en psicología, no saturar a los menores por su aptitud sobresaliente y no colocarles pesos sociales basados en estigmas. Al igual que los demás, se deben establecer límites y reglas que les ayuden a desenvolverse socialmente.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, existen 144 mil 111 menores superdotados cursando la educación básica, sin embargo, se cree que la cifra es mucho mayor. Podrá haber mayor número de superdotados o prodigio pero gran parte no alcanzará el desarrollo de su potencial debido a las condiciones que les rodean.