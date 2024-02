Los lazos que unían a Helena con Torreón

Las grandes estrellas mexicanas poco a poco están partiendo.

Una pérdida muy grande ha tenido la industria del espectáculo en este segundo mes de 2024. Helena Rojo murió este tres de febrero a la edad de 79 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó el deceso en sus redes sociales.

"@ANDIMexico comunica el fallecimiento de la socia intérprete Helena Rojo. Actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Nuestras condolencias a familiares y amigos", posteó.

De inmediato, el nombre de la actriz se volvió tendencia en redes. Amigos, colegas y fanáticos le dedicaron emotivas palabras a través de cientos de mensajes. Ella era muy querida.

De manera extraoficial, se informó qué Helena murió a consecuencia de cáncer, enfermedad que no hizo pública. Se dice también que se fue tranquila y que su último aliento lo dio teniendo cerca a sus seres queridos.

María Elena Enríquez Ruiz (Su nombre real) tenía bastante aprecio a Torreón y la razón la reveló en una entrevista que ofreció en 2016 a El Siglo de Torreón previo a su visita (Que sería la última) con la obra Las muchachas del club, que estuvo en el Teatro Nazas el 27 de noviembre de dicho año.

"Estoy muy feliz de ir a Torreón porque es la tierra de mis padres, ellos nacieron en Torreón; a mi papá le ofrecieron trabajo en la Ciudad de México y por eso dejaron La Laguna y yo nací en la ahora CDMX (Antes DF). Además, siempre me reciben con mucho cariño", decía vía telefónica.

En esa charla, la primera actriz Helena Rojo se mostró muy agradecida con sus seguidores, ya que sabía que eran los culpables de que a ella nunca le faltara el trabajo.

"Gracias a Dios tengo trabajo todo el tiempo, es maravilloso. Agradezco mucho al público porque si no le gustara mi labor los productores no me llamarían, entonces mientras el público me acepte seguiré trabajando, pero eso sí, no quiero morirme en un escenario", aclaró.

El mismo 27 de noviembre de 2016; Helena partió la tradicional Rosca de Reyes con el fin de que "El Defensor de la Comunidad" lanzara un especial de Reyes el 6 de enero de 2017.

Rojo comió rosca junto a Norma Herrera, Julissa y Benny Ibarra; quienes formaban parte de Las muchachas del club, obra que tuvo una muy buena acogida por los laguneros.

Helena Rojo era una mujer que se hacía notar en donde estuviera. Conjugaba belleza, elegancia y talento.

La productora Rosy Ocampo habló ayer con El Universal sobre cómo se dio cuenta Rojo de que padecía cáncer.

"Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela; Vencer la culpa, justamente a la mitad de la telenovela, ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado", destacó.