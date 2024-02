Los huérfanos del feminicidio en Coahuila

Imelda sabe de la invisibilidad que sufren sus nietas, pocos se preocupan, dice, de los hijos e hijas que se quedan. Ella desde hace seis años es la que vela por las niñas que ahora tienen 9 y 10 años de edad. Al llegar a la casa donde viven, me llama la atención un grupo de niños que juegan en el asfalto, entre ellas está una niña que va en patines, tiene cabello castaño y cola de caballo, hasta después sabré que se trata de Camila, una de las hijas de Dalia.

Imelda describe que a las dos les gusta andar en patines, jugar futbol. Incluso, ambas le han manifestado que quieren aprender Karate, cosa que no les ha podido cumplir debido a la falta de recursos.

De ellas, también expresa que les gusta mucho la escuela, que Camila es un poco tímida y Frida rebelde y protectora. La menor, dice Imelda, siempre trata de proteger a su hermana mayor. "Ambas son de corazón noble, compasivas, alegres. Rara vez muestran una sensación de enojo".

Su caso es particular, porque, como se pudo leer, su madre fue asesinada en Durango, sin embargo, gracias a que su abuelita fue de las fundadoras del colectivo Madres Poderosas y una de las que militó para que las víctimas indirectas de feminicidio fueron tomadas en cuenta por el estado, ellas lograron acceder al apoyo extraordinario.

A primera vista son niñas felices, pero Imelda reconoce que ciertas fechas las estrujan y se vuelven tristes. Eran muy pequeñas cuando acompañaron a Dalia a Rodeo, Durango y regresaron sin ella. En este caso, no fue el padre biológico el feminicida de su madre, sin embargo, me platica Imelda, él también violentaba a Dalia y siempre estuvo ausente en la vida de las niñas. Por eso ella asumió la custodia.

A su corta edad ya han tenido que pasar por cosas muy difíciles. Son parte del padrón de niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidios ocurridos en Coahuila, pero Camilia y Frida son más que un número, son dos vidas tratando de reponerse a la violencia feminicida.

Cuando tecleé el nombre de Dalia Jazmín Orozco Martínez en Google, saltó una foto en la que aparece Imelda tomada de la mano de sus nietas. Las tres visten prendas moradas y paliacates verdes, van en lo que parece ser una marcha. La más grande, Camila, carga una cruz rosa con el nombre pintado de su madre.

Ellas desde un principio supieron que un hombre mató a la mujer que les dio la vida, y de alguna manera su alma se volvió activista. Imelda trata de inculcarles a que nunca se callen, a que griten, defiendan sus derechos y sus vidas, así como a que continúen exigiendo justicia para Dalia, su madre. Junto con Imelda las niñas siguen en lucha, porque la orden de aprehensión contra Cayetano no está ejecutada. "Hay ficha roja. Según un informe de la Fiscalía hay colaboraciones entre los 32 estados, pero hasta ahorita no ha sido localizado".

Tras el lamentable hecho, Imelda tuvo que asumir de nuevo el rol de madre, aunque sea la abuelita de Camila y de Frida, ella se hace cargo de su crianza. Es una abuela joven, tiene 48 años, pero carga con una tristeza enorme. Aunque también ella pudo acceder a terapia psicológica gratuita, decidió buscar alivio por otro lado, desde el activismo.

"Estuve en unos cursos de tanatología que me brindaron acá en Gómez, pero no me servía de nada. Salía peor de las terapias. Porque es terrible, yo sigo sufriendo. Los primeros años, ¡híjole! fueron terribles. No encuentras consuelo en ningún lado, por eso ya no quise ir. Firmé un papel que decía que yo no quería esa terapia. Las niñas sí continuaron, pero yo no, porque me sentía más cansada, más dolida".

Dice que su terapia ahora es luchar por todos los niños y niñas que se quedan huérfanos después de que ocurre un feminicidio, porque expresa: "tienen derecho a una vida que su madre les pudo haber dado, una vida digna, una vida feliz. Nosotros tratamos de dárselas, pero les falta lo más importante, les falta su mamá".

Aunque Imelda reconoce que existe voluntad en Coahuila para apoyar a las víctimas indirectas de feminicidio, en su percepción y experiencia, aún falta mucho por hacer.

EL DÍA QUE DEJARON DE VER A CECI, TAMBIÉN DEJARON DE VER A SU PAPÁ

Para Edgar, Salvador y Cecilia el golpe fue doble. Hace 10 años su madre fue víctima de feminicidio, y por ello su padre cumple una condena de 50 años tras las rejas en Saltillo.

María Elena De la Fuente Cepeda es la abuelita que quedó a su cargo, ella, a comparación de Imelda sí tuvo que pelear por sus nietos.

Nos citamos en el Bosque Urbano, el punto de reunión de las Madres Poderosas, el único colectivo de Torreón conformado por abuelitas que asumieron la custodia de sus nietos luego de que sus hijas fueran asesinadas por un hombre. Actualmente son 19 abuelitas y un abuelito los que conforman el grupo, este último se llama Don José, me cuenta María Elena que él se responsabilizó de sus nietos, luego de que la pareja de su hija la matara a ella y a su esposa atravesándolas con la misma bala.

Buscamos un lugar tranquilo para platicar. María Elena me dice que ahora sus nietos tienen 21, 17, y 16 años, y que cuando pasó el feminicidio de su hija Cecilia Eguía de la Fuente, en el 2014, ella se acababa de jubilar de Simas con una pensión "bajita", que, pensó, sería suficiente para ella. La vida le cambió cuando su yerno, el hombre al que veía como a un hijo, le quitó la vida a la suya.

Desde entonces ha vivido en una lucha constante, primero para ganar la custodia de los niños, luego, para exigir justicia, y después para sacarlos adelante.

Cecilia tenía menos de un mes divorciada, cuando su exesposo se convirtió en su feminicida. Ya tenía una orden de restricción al ser señalado de violento, ya no sólo con ella, sino también con su hijo mayor.

El contexto, María Elena lo resume a la frase "Si no eres mía, no eres de nadie", porque cuando su hija quedó soltera, poco tiempo después, el 2 de octubre del 2014, desapareció. Luego de tres días la localizaron sin vida y expuesta en el ejido La Perla.

De sus nietos, expresa: "ese 2 de octubre dejaron de ver a Ceci y dejaron de ver a su papá". Él estuvo preso sólo 9 meses, porque aunque confesó que la había matado y hasta cómo lo hizo, se retractó diciendo que había confesado bajo tortura, y por presuntas inconsistencias, el feminicida salió libre.

Fue hasta que su nieto mayor pronunció, tiempo después, que él había visto cómo su papá sacaba a su madre muerta, que se volvieron a reunir todas las pruebas. Y gracias a esa declaración, Edgar, su padre, fue sentenciado a 50 años de prisión.

"Desde que pasó hemos estado en terapias psicológicas. No te puedo decir que estemos bien, que todos los días estamos al 100, pero tratamos de disfrutar la vida".

Edgar, Salvador y Cecilia, al igual que Camila y Frida, están registrados en el padrón de víctimas indirectas de feminicidio en Coahuila, pero más que eso, los cinco comparten la misma herida.

A sus nietos, dice María Elena les gusta jugar futbol, van bien en la escuela, "tal vez no son sobresalientes, pero le echan muchas ganas. Dicen que soy la mejor cocinera. Les gusta lo que les guiso porque se los hago con todo mi amor".

En general los describe como buenas personas. Honestos, nobles, sencillos, buenos amigos y buenos seres humanos. No es más que la crianza que María Elena ha tenido que realizar aunque tenga su alma rota. Son sus nietos, dice, los que la impulsan a seguir luchando. Y ya no sólo por ellos, sino, a través de Madres Poderosas, por todos los niños y niñas que se quedan huérfanos luego de perder a su madre a causa de un feminicidio.

"Da mucha tristeza ver a los niños. Uno como abuelita no te acabas de recuperar de la muerte de una hija, que es lo más horrible que te puede suceder en esta vida, pero tienes que sobreponerte para empezar a hacer la función de mamá. Dejé el dolor a un lado para confortar el dolor de mis chiquitos. Se tiene que tener muchísimo amor por esas criaturas para poder sacarlos adelante, antes que a uno, antes que a todo. Sabes que ellos te necesitan más que nada en el mundo y que tienes que estar para ellos y hacerles su vida más agradable, para que tengan todo lo que tenían derecho con su mamá".

María Elena identifica todavía muchas fallas en el sistema jurídico, y aunque, igual que Imelda, reconoce que el gobierno sí ha escuchado su causa, puntualizó que el apoyo extraordinario ya no les alcanza, porque, quizá, esos 4 mil pesos por niño cada dos meses, hace seis años, apenas los ayudaba, ahora se les va en nada.

Para ella es urgente que los huérfanos por feminicidio sea un tema obligado en la agenda política, ya no solo a nivel estado, sino también a nivel federal.

Imelda y María Elena han sacado adelante a sus nietos tras el feminicidio de sus hijas, Dalia y Cecilia. Ambas pertenecen al colectivo Madres Poderosas.