Los gatitos, las nuevas grandes estrellas de las películas

No era hace mucho cuando los gatos eran representados en el cine y en la televisión como seres malvados, siendo siempre los aliados perfectos de los villanos de las películas.

Unos de los ejemplos bastante conocidos eran 'Azrael', el gatito de 'Gargamel', en la caricatura de los Pitufos o 'Lucifer', el gato mascota de la madrastra de Cenicienta.

Esto provocó que, durante años, las personas se comenzaran a crear estigmas negativos en contra de estos tiernos felinos, llegando a considerarlos como animales malignos y egocéntricos.

Afortunadamente, con el paso del tiempo y con la popularidad del internet, donde gozan de una gran popularidad, el cine y los medios han ido cambiando poco a poco el estereotipo que se tienen de los gatitos, volviéndolos inclusive en todas una estrellas.

Y es que, producciones recientes han comenzado a apostar para que los gatos se vuelven ahora el equipo perfecto de sus protagonistas, demostrando que ellos también pueden llegar a ser leales, cariñosos, audaces, y una excelente mascota.

Aquí te presentamos cuatro películas donde los gatitos se han robado la cámara, volviéndose incluso el pilar de sus producciones.

Frodo- Un lugar en silencio: Día 1

¿Un gatito sin maullar ni hacer ruido por mucho tiempo? Pan comido para 'Frodo'

A pesar de ser una película protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn, 'Frodo' se convirtió en la gran estrella, esto al ser un depredador muy silencioso, algo que ayudó bastante a la supervivencia de los protagonistas durante toda la película.

'Frodo' no solo fue el arma secreta de los personajes principales, sino también en el inesperado héroe.

Goose- Capitana Marvel

Fue en el año 2023 cuando las personas quedaron encantadas con la participación de 'Goose', el tierno gatito de 'Carol Danvers'.

Y es que, aunque en la primera entrega de esta peli no pudimos ver el trasfondo de este felino, fue hasta en este momento que, no solo él, si no cientos de gatitos se adueñaron de la producción, siendo ellos los grandes protagonistas.

Fue tanta su popularidad qué personas incluso comentaban que solo habían ido a ver la película por sus escenas.

Peter- La vida electrizante de Louis Wain

La inspiración inclusive en obras de arte.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch, el actor le dio vida a Louis Wain, un famoso artista que, tras conocer a Emily, el amor de su vida, deciden adoptar a 'Peter', un delicado gatito con motitas negras y blancas.

Fue este tierno felino su inspiración para crear grandes obras de arte, las cuales lo catapultaron a ser reconocido mundialmente, volviéndose su sello característico en cada una de sus pinturas.

Kedi- Gatos de Estambul

Las plazas y calles de Estambul se encuentran llenas de gatitos que, desde hace muchos años, se han convertido en sus habitantes principales.

En este documental, donde todos los gatos se vuelven los protagonistas, muestran sus hazañas y las distintas personalidades que pueden tener estos felinos, revelando su día a día dentro de esta enorme ciudad.