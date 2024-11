Los coahuilenses Jorge Murillo y Roberta Viera dedican su vida a la música 

¡Muchas felicidades a los músicos! El 22 de noviembre son conmemorados a nivel mundial en honor a Santa Cecilia, declarada Patrona de los Músicos, para reconocer a los profesionales que se dedican a este arte.

Rostros dedica esta edición al músico Jorge Murillo y a la soprano Roberta Viera, ambos coahuilenses destacados en esta profesión, quienes nos compartieron cómo ha sido su vida entre presentaciones, diversos escenarios y sobre todo, el placer que les brinda desarrollar lo que les apasiona.

Jorge Murillo

¿Cómo inició tu gusto por la música?

Desde que estaba en kinder que tocábamos con una campanitas mientras nos ponían a cantar, desde ahí los maestros se dieron cuenta que tenía oído musical de ahí en adelante se fue dando solo, me incliné al piano, con aprendizaje autodidacta. Desde ahí mi vida a sido siempre musical.

Mi papá, Francisco Murillo, también es músico, tenía un grupo llamado La Muela del Juicio y en la casa él tocaba el piano, lo veía y lo quería imitar.

Si estuve en clases de piano, pero realmente fueron para mejorar la postura de los dedos y darme una idea de cómo leer la música, porque las canciones las empezaba a tocar más por cómo se escuchaban que por la partitura.

¿Aparte del piano tocas algún otro instrumento?

Batería, guitarra, bajo... lo que pasa es que a partir del piano parten los demás instrumentos.

¿Cuándo iniciaste con tu agrupación?

Me fui a Canadá a estudiar prepa y cuando estaba allá salió un teclado muy padre con una pantalla touch screen y le decía a mi papá que me lo comprara y si, solo que me dijo que me pusiera a trabajar para pagárselo. Después varios de mis compañeros que se dieron cuenta que traía un teclado me dijeron que uno tocaba la guitarra, otro cantaba y así formamos un grupo, en 1998.

Ya que regresé a Torreón hubo el contacto con una chica que cantaba, empezamos en teclado y voz en un restaurante; después en un bar continuamos y se sumó una voz de hombre; cambiamos a otro bar ya con un guitarrista. Ahí nos salió nuestra primer boda y de ahí para adelante a tocar en bodas y eventos sociales. No teníamos nombre hasta que mi papá, nos sugirió que le pusiéramos La Caries, en lo que nos decidíamos por un nombre y se quedó así.

¿Cuántos años tiene La Caries?

26 años. Ahora se llama La Caries Producciones y son dos grupos, y el éxito es que nos hemos sabido acoplar a las necesidades del mercado, porque engloba producción audiovisual, escenarios, iluminación arquitectónica, djs y grupo. A eso hemos evolucionado, a ser una empresa de entretenimiento.

Traemos un concepto, Hype, es un grupo que se mueve a nivel nacional. Es un show con cambio de vestuario, bailarines, más un concierto. Es un concierto con covers y show de luces.

¿Alguna anécdota que nos quieras compartir?

Hemos tocado en varias ciudades de Estados Unidos. En especial fuimos a tocar en una boda, el año pasado en verano, estaba todo súper bonito y el lugar era como una cabaña enorme que estaba en una montaña, con gente muy ambientada de Chihuahua. Les ofrecimos una presentación con todo el repertorio y folclore mexicano, shots y todo lo que incluimos normalmente. Estuvo increíble.

También tuvimos una presentación memorable donde un cliente nos contrató en Delicias, Chih., y alternamos con Luis Miguel. Estuvo muy padre.

Roberta Viera

¿Cómo fue el inicio de tu gusto por el canto?

Mi pasión por el canto inició desde muy corta edad. Recuerdo toda mi infancia cantando en casa, en la escuela y en todas las reuniones familiares. Al inicio, lo hacía por imitación y admiración a mi hermana Malena, quien cantaba en los festivales de la escuela y concursos en la región. Posteriormente, comencé con clases de canto en la primaria Hernando de Tovar y luego, de forma particular. Formé parte del coro de la primaria y cantaba en las festividades de la escuela y eventos en Parras. A los cinco años de edad participé en mi primer concurso “Voces infantiles”, que hacían en el estado y desde ahí, creo que mi camino con la música y el canto comenzó a entrelazarse.

¿Cómo fue tu formación musical?

Comencé con clases de canto y piano en Parras desde muy pequeña, algunos de mis maestros fueron: Pablo Blanco, Salvador Sakanassi, Florencio y la maestra María Helena Líos; cantaba música regional mexicana y baladas. Más tarde, obtuve una beca por el ITESM, Campus Laguna, para estudiar la preparatoria en dónde formé parte de Difusión Cultural y tuve la oportunidad de seguir preparándome vocal y actoralmente por tres años participando en obras de teatro y teatro musical. En el 2008 fui ganadora de la beca YFU Youth for Understanding, otorgada por el gobierno húngaro, para estudiar en el Conservatorio DOHNÁNYI ERNŐ ZENEMŰVÉSZETI, ahí comencé con mi formación en la música clásica, estudié por cuatro años en la cátedra de la soprano Veresné Petrőcz Mária y formé parte del coro del conservatorio. Además, soy egresada de la Facultad de Música de UNAM, donde estudié en la cátedra de la Mtra. Irasema Terrazas Reyna y participé del Taller de Ópera. Formé parte del Professional Development Studio en la Academia de Ópera de Berlín. Realicé capacitaciones en los cursos: “Perfeccionamiento Vocal” del Dr. Linus Lerner en San Luis, León y Querétaro; “Festival del Golfo” en San Marco di Castellabate, Italia, “Lied y Oratorio” con la Mezzosoprano Eva María Santana en la CDMX y en “Artemisa festival de ópera y pedagogía vocal” en Aguascalientes.

He tomado clases magistrales con los artistas: Kértesi Ingrid, Czeller Krisztina y Meláth Andrea (Hungría); Alfredo Portilla, Josué Cerón, Irasema Terrazas, Grace Echauri, Eva María Santana, Verónica Murua, David Robinson, Samuel Pascoe y Alejandra Sandoval (México); Bernardo Villalobos (Cuba-USA) y Ángel Rodríguez (Cuba); Capucini Chiaudani, Furio Zanasi (Italia); Alexandra Gravas (Grecia); Ricard Zeller, Kristin Dauphinais y Kavin Deas (EUA).

¿En qué proyectos has tenido participaciones?

En conjunto con otros amigos artistas realizamos la puesta en escena llamada “Trastorno de Protagonismo, un Desconcierto teatral”, por encomienda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL, para la conmemoración de la población LGBTTTQ+ siendo este el primer montaje en el Palacio de Bellas Artes enfocado en dar visibilidad a la Comunidad LGBTTTQ+ y equidad de género. Este proyecto tiene la particularidad de invertir roles escénicos (las arias de tenor son interpretadas por una soprano y las arias para soprano por un tenor) reforzando el objetivo y la libertad creativa.

Realicé una gira artística en el Winter Fest para Ferrari en Emiratos Árabes Unidos.He cantado los papeles de Silvia de "L'Isola Disabitata" J. Haydn, Lucinda de "El Quijote de La Mancha en la Venta encantada" de Manuel Planas manuscrito rescatado por la Doctora Verónica Murúa, la Princesa de "El gato con botas" de Xavier Montsalvatge, la Flor de “El pequeño príncipe” Federico Ibarra, Cora de “Reynaldo y Elina” Manuel Covarrubias en su estreno mundial, Juana Inés de “Sor Juana” Emilio Pérez y Olivia de Montelongo, Marcelina en “las Bodas de Fígaro” y Zerlina de “Don Giovanni” W. A. Mozart. Se ha presentado en recintos como la Sala Manuel M. Ponce, Sala Nezahualcóyotl, Teatro Morelos, Teatro Ángela Peralta, Sala Xochipilli, Museo del Telégrafo, Museo del Estanquillo, Museo Nacional de las Culturas del Mundo ofreciendo recitales de música francesa y Lied, además de cantar en países como Hungría, Alemania, Italia, Francia, México y Emiratos Árabes Unidos.

¿Tienes alguna presentación en puerta?

Actualmente, me encuentro con la compañía Aquelarreando en el proceso creativo de realizar una nueva puesta en escena para continuar con el objetivo de promover el arte con conciencia. Me encantaría que “Trastorno de Protagonismo” y la nueva obra en proceso puedan llegar a Torreón y a otros lugares del estado de Coahuila sumándose a los recintos que se unen para la creación de conciencia, espacios seguros y empatía con la labor artística. Además, soy directora residente de la obra 2:22 una historia paranormal con más de un año en cartelera en la Ciudad de México y próximamente tendrán noticias sobre la gira por el interior de la república para el año 2025. Siempre estoy en búsqueda constante de ampliar el alcance y encontrar nuevos proyectos para compartir arte con el mayor número de personas.

¿Realizas algo especial para cuidar tu voz?

Para mí cuidar de mi salud física, mental y espiritual son imprescindibles para mantenerme con bienestar y por ende que mi instrumento esté en forma. Ir a terapia, meditar, hacer ejercicio, hidratarse, tener momentos de calidad con la gente que amo, comer y dormir bien son parte de mi rutina. Además de realizar rehabilitación vocal y vocalizar al menos cinco días a la semana.

¿Qué ha sido para ti destacar como soprano?

Para mí es un gran privilegio poder dedicarme al Arte en México, tener la posibilidad de hacer una carrera en lo que más amo es un sueño que me hace sentir plenamente agradecida y muy afortunada. Y aunque, es una carrera de muchísima resistencia, resiliencia, aprendizaje y crecimiento constante, me siento honrada de poder hacer música y compartir mi voz, mi trabajo y mi sueño con el público.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?

Creo que disfruto de muchas cosas de mi profesión, soy una artista que ha aprendido a disfrutar mucho del proceso, cada obra para mí es un descubrimiento completamente nuevo, el análisis, el estudio y creación de los personajes en el caso de la ópera. Además, me encanta compartir el escenario con otros cantantes y músicos que comparten la idea de generar conciencia social, espacios seguros, la cultura de paz y dar visibilidad a las minorías. Me encanta la versatilidad de poder cantar diversos géneros musicales así como, juntar diferentes disciplinas artísticas para generar espectáculos multidisciplinarios.