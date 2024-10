¿Los animales pueden sentir emociones?

De acuerdo con Diana Merino Lima, académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, científicos han detectado que los animales pueden presentar emociones básicas como miedo, alegría, angustia, enojo e incluso desagrado. Aunque no se puede identificar sus emociones, es posible identificar qué les pasa a través de su lenguaje corporal.

¿Qué dicen los expertos?

Los etólogos son los profesionales que han estudiado qué pasa por la mente de los animales, dando origen al catálogo de conductas conocido como etograma. Existen etogramas corporales de los caballos, caninos silvestres y domésticos, e inclusive de los gestos faciales de los gatos.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuando un animal muestra felicidad su cuerpo nos da indicios de como es que se siente o de lo que quiere expresar.

Tú conoces a tu mascota

El vínculo que se forma entre tú y tu mascota es único, ya sea que se viva solo, en pareja o familia, todo habitante del hogar conoce ya sea el ladrido o gestos de la mascota y así se puede saber si esta alegre, incomodo o nervioso.

Aunque nosotros no sabemos siempre que sienten nuestras mascotas, en el caso del perro, pueden identificar si estamos tristes, enojados o nerviosos. Ellos llegan a conocernos más de lo que nosotros percibimos y conocemos de ellos.

Además, científicos han revelado que los animales pueden llegar a sentir empatía por nosotros llegado a querer consolar o animarnos.

También pueden llegar a reconocer no solo el sonido de nuestra voz si no que identifican los gestos que no solo el dueño si no también desconocidos llegan a hacer.

Sofía Rodríguez, coordinadora de la especialidad de Etología Clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explica que señales como bajar las orejas o alejar la mirada indican miedo, mientras que una postura de juego y mover la cola señalan contento.

Si un perro muestra conductas positivas como dormir, jugar o lamer en casa, indica que disfruta la interacción con su familia. Por el contrario, si se esconde o evita el contacto, puede estar triste o asustado.

Nuestras mascotas dicen mas de lo que pueden expresar, el chiste es estar atentos a sus reacciones y gestos.