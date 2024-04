Lorena Velázquez, una mujer que se adelantó a su tiempo

Se ha ido "Thorina", la reina de la mujeres vampiro que combatió a "El Santo" en la piel de Lorena Velázquez, la misma que se puso el traje de la luchadora "Gloria Venus" y que también fue una extraterrerestre llamada "Beta".

Sin duda, Lorena, fallecida el pasado jueves a los 86 años, era una mujer adelantada a su tiempo, ya que realizó una gran cantidad de personajes que ya empoderaban a su sexo desde la décadas de los 50, 60 y 70.

En esos tiempos, era considerada una mujer poderosa que encumbró el cine mexicano fantástico y de ciencia ficción, al lado de "El Santo", "Blue Demon", "Piporro" y su propia hermana, Tere Velázquez.

Santo contra las mujeres vampiro, Santo contra los zombies, Las luchadoras contra el médico asesino, La nave de los monstruos y Las Lobas del ring, fueron algunos de los títulos que pusieron en lo más alto a Lorena.

"Yo le debo mucho al Santo, porque de doscientas y tantas películas, por cinco que hice con él soy muy recordada", decía Lorena, cuya labor fue reconocida a nivel nacional e internacional en países como Francia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

En una charla con El Universal, la actriz dijo que en diversas ocasiones la buscaron para proyectos en los que tendría que aparecer sin ropa, a los cuales se negó.

"A mí nunca me contrataron para hacer desnudos, bueno me quisieron contratar dos veces, pero yo les dije que no, porque luego mi hijo iba a venir a decirme '¿mamá que saliste encuerada en la película?'

"Además, tuve dos maridos que no estaban de acuerdo con eso, si ya con el bikini se les incendiaba la cara de coraje, imaginen completamente desnuda", explicaba.

Además del cine fantástico, Lorena destacó en la comedia de la mano de Mauricio Garcés, "Resortes", "Viruta" y "Capulina". Ella dijo al programa El minuto que cambió mi destino que no era tan asediada como muchos hubieran pensado.

"Considero que a los mexicanos no les gustaba, quizá por ser delgada, Tere estaba más redondita y ella sí que era asediada", manifestó.

Lorena siempre decía que una de sus cintas favoritas era El rapto de las sabinas que realizó con su hermana Teresa en 1962.

Lorena Velázquez también participó en telenovelas. Se le vio en El privilegio de amar, Muchachitas como tú, Rubí, Velo de novia, amigas y rivales, Mentira para vivir y Qué pobres tan ricos, entre otras.

El último melodrama en el que participó fue La mexicana y el güero que produjo Nicando Díaz en 2020 en plena pandemia de COVID-19.

La estrella del cine mexican actuó con Itatí Cantoral y encarnó a "Rose", la madre de "Tyler Somers" (Juan Soler).

"Soy la mamá de Juan Soler, ya sabrán ustedes qué clase de mamá, pero le doy datos de cómo ha sido su vida, de que cómo quiero que siga en la vida y ahí empieza una historia que ustedes van a adorar", decía emocionada la artista en un video promocional de la novela.

María de la Concepción Lorena Villar Dondé nació en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1937.

Según informaron ayer varios medios de la CDMX, la artista falleció por complicaciones respiratorias en su departamento.

Antes de que terminara el 11 de abril, la Asociación Nacional de Intérpretes y la Asociación Nacional de Actores, confirmaron en sus redes sociales la partida de Lorena.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Lorena Velázquez. Actriz de la época de oro del cine mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. QEPD mi querida Lorena Velázquez!! ¡Inmensa tristeza!", posteó la ANDI.

La despidieron

El nombre de la actriz fue tendencia la noche de jueves y gran parte del viernes

*"¡Ahora ha partido la querida Lorena Velázquez! ¡Qué tristeza! Que Dios le otorgue esa paz que sobrepasa todo entendimiento a su hijo, sus sobrinos y todos sus seres amados. ¡Descanse en Paz!": María Sorté.

*"Q.E.P.D. nuestra querida y guapísima Lorena Velázquez. Fue parte de toda una época de nuestro cine que muchos disfrutamos en nuestros años mozos. Mis condolencias para su familia": Eduardo España.

*"QEPD mi querida Lorena Velázquez!! Inmensa tristeza!": Victoria Ruffo.

ESPECIAL

Ícono. Lorena realizó una gran cantidad de personajes que ya empoderaban a su sexo desde la décadas de los 50, 60 y 70.

Lorena Velázquez, una mujer que se adelantó a su tiempo