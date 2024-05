Lord of the Rings: tráiler y todo sobre la segunda temporada de The Rings of Power de Prime Video

El Señor de los Anillos es una de las franquicias más queridas por el público en todo el mundo, ya sea a través de los libros, las películas o series, el fantástico mundo creado por J.R.R. Tolkien no deja de maravillar con su interesante historia.

Uno de los proyectos más recientes en estrenarse basados en esta franquicia de fantasía es la serie Lord of the Rings: The Rings of Power (El señor de los anillos: Los anillos de poder), la proyecto creado por J.D. Payne y Patrick McKay para el servicio de “streaming” Amazon Prime Video.

Aunque esta serie ha dividido a la audiencia, debido a que se toma libertades creativas que distan del mundo plasmado por Tolkien; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que The Rings of Power sea todo un éxito mundial, siendo uno de los programas más vistos de Prime Video.

La primera temporada vio la luz a finales del 2022, y tras una larga espera, finalmente este martes ha salido a la luz el primer adelanto, el cual promete que la serie regresará con mucho contenido para impactar a los seguidores.

El impacto de Los anillos de poder ha sido de éxito, pues la primera temporada fue vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo, con más de 32 mil millones de minutos transmitidos, señala Amazon. Tan solo en su primer día más de 25 millones de espectadores vieron la serie, lo que marcó el mayor estreno en la historia de Prime Video, además de que debutó como el programa número uno en la lista general de Nielsen durante su primer fin de semana.

Además, el final de la temporada desató todo un fenómeno global en redes sociales, pues se realizaron múltiples hashtags relacionados con la serie, siendo tendencia en más de 27 países en Twitter (ahora X) durante más de 426 horas.

¿Qué esperar de la segunda temporada de The Rings of Power?

Cortesía: Amazon Prime Video

Sin duda la nueva entrega de Los anillos de poder será una temporada imperdible, pues este proyecto lleva por primera vez a las pantallas las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.

Y es que en este drama épico se cuenta lo que ocurrió miles de años antes de los eventos que transcurren en los libros El Hobbit y El Señor de los Anillos de JRR Tolkien.

La serie de El Señor de los Anillos llevarpa a los espectadores a una era en la que se forjaron los grandes poderes, reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina. Una historia en la que héroes fueron puestos a prueba y la esperanza pende del hilo más fino y en donde el mayor villano del mundo creado por Tolkien amenaza con cubrir todo en oscuridad.

Sinopsis oficial de Prime Video:

Para la segunda temporada de The Rings of Power, Sauron está de regreso. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán unir a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad siniestra. Basándose en el alcance épico y la ambición de la primera temporada, la nueva temporada sumerge a incluso a sus personajes más queridos y vulnerables en una creciente marea de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su lugar en un mundo que cada está más al borde la calamidad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y Harfoots… A medida que las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas de la buena voluntad luchan cada vez más valientemente para aferrarse a lo que más les importa… unos a otros.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Rings of Power?

La segunda temporada de The Rings of Power llegará a Prime Video el 24 de agosto de 2024.

¿Quiénes conforman el elenco?

La serie es protagonizada por Morfydd Clark, Benjamin Walker, Ismael Cruz Córdova, Nazanin Boniadi, Cynthia Addai Robinso, Lloyd Owen, Charlie Vickers, Lenny Henry, Sara Zwangobani y Dylan Smith, entre otras estrellas.

No te pierdas el tráiler de la segunda temporada de The Rings of Power: