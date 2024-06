López Obrador, Sheinbaum y gobernadores de Coahuila y Durango supervisan Agua Saludable

Este domingo, el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Durango y Coahuila, Esteban Villegas y Manolo Jiménez; funcionarios de Conagua, el empresario Eduardo Tricio, y el alcalde Homero Martínez supervisaron el proyecto Agua Saludable para La Laguna con un evento en el auditorio municipal de Lerdo.

Al tomar la palabra, la doctora Claudia Sheinbaum declaró “durante la campaña dije que siempre que representamos el segundo piso de la Transformación...nos toca este segundo piso que tiene principios muy claros, el principio de por el bien de todos, primero los pobres; el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

"La continuidad de la Transformación, también significa la continuidad de proyecto de Agua Saludable, no termina aquí, no es solamente con lo que se ha hecho, si no que vamos a seguir trayendo agua a La Laguna, a todo el país, en reconocimiento del agua como un derecho humano".

