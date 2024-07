López Gavito llama 'monito cilindrero' a lagunero que figura en La Academia

Tal y como hace un mes se dio a conocer, en la nueva generación de La Academia Azteca figura un lagunero.

El día de hoy, el reality show comenzó otra entrega a las 8:00 de la noche por Azteca Uno y la plataforma de Disney plus.

Jaime Camil dio la bienvenida al público; a los jueces Arturo López Gavito, Lola Cortés, Espinoza Paz y Chiquis, y a los 20 participantes, entre ellos, Leonardo Nava, nacido en Gómez Palacio.

El joven hizo el casting en Monterrey, en donde no quedó, sin embargo, cuando las pruebas se hicieron en Torreón, logró pasarlas hasta volverse un académico de la decimocuarta generación.

Leo fue el primer en cantar junto con un chico de nombre Brandon Valenzuela de Sinaloa. Los dos interpretaron la canción de Calibre 50 "A la antigüita".

Después de su labor musical, los jueces dieron su veredicto. Lola, Chiquis y Espinoza calificaron como buena su actuación, sin embargo, López Gavito se les dejó ir a la yugular.

"Entiendo que llevan una semana trabajando, pero eso no es excusa. No entendí nada. Vi como a dos monitos cilindreros que estaban por un lado y por el otro, sonriendo y con una sonrisa muy estúpida y vocalmente me pareció desastroso. No sé si sea el camino correcto o habrá que regresar por los tomates".