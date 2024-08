Lolita Cortés confesó que se enamoró de Mario Bezares durante su adolescencia

Actualmente, Lolita Cortés forma parte del equipo de jueces del programa La Academia, mientras que Mario Bezares es uno de los concursantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. A pesar de sus trayectorias profesionales actuales, ambos comparten un pasado que los une.

Lolita Cortés ha revelado en entrevistas que, durante su adolescencia, se enamoró de Mario Bezares en una etapa en la que sus caminos se cruzaron por motivos laborales. En esa época, Bezares, conocido por ser un cercano amigo de Paco Stanley, trabajaba como coreógrafo en un proyecto en el que Lolita estaba involucrada. Fue en ese entorno de trabajo donde nació su atracción hacia él.

A pesar de sus sentimientos, Lolita ha compartido que este romance no se concretó. Ella ha recordado con nostalgia el momento exacto en que se dio cuenta de su interés por Mario, un sentimiento que quedó en el ámbito de la admiración y no avanzó a una relación romántica. A través de sus comentarios, se puede apreciar cómo esos momentos del pasado aún resuenan en su memoria.

“Claro, él lo sabía, me decía ‘Hola, Lola’ y pum, me echaba a correr”, dijo la actriz en una entrevista con Mónica Garza, recientemente rescatada en redes sociales.

Mayito respondió a las preguntas planteadas durante la misma investigación llevada a cabo por la conductora del programa Historias Engarzadas, acerca del enamoramiento de Lolita Cortés. En su intervención, ofreció comentarios detallados sobre el tema, proporcionando su perspectiva y contexto sobre el asunto.

“Tendría yo 25 años aproximadamente, ella de 12 años, era una diferencia abismal, Mamacita de mi corazón, pues me hubieras dicho, grata sorpresa, si yo me hubiera enterado, hubiéramos andado (...) no, cómo crees. Yo creo que fue su amor platónico como todos los niños de secundaria que de repente se enamoran del profesor o de la maestra”