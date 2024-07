Lolita Cortés agradece a los protagonistas de 'Yo soy Betty, la fea'

"Yo soy Betty, la fea" vuelve 20 años después con sus protagonistas Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, en la secuela "Betty la fea, la historia continúa", y Lola Cortés se suma a lista de fanáticos de esta serie.

Ambos actores se encuentran de visita en México, y a la actriz de comedia musical Lolita Cortés se le cumplió el sueño de conocerlos en persona en una convivencia organizada por una estación de radio.

Cortés, quien anunció en el 2023 que estaba luchando en contra del cáncer de mama y lo superó, compartió que estaba feliz de poder encontrarse con los actores protagonistas de "Betty la fea", historia que era muy importante para su vida.

Lola Cortés hace llorar a los protagonistas de "Betty la Fea"

Durante la convivencia entre Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello con fans de la serie "Yo soy Betty, la fea", Lolita Cortés aprovechó la oportunidad para agradecerles lo que su trabajo trajo a su vida.

Con voz entrecortada, Lolita confesó que durante su lucha en contra del cáncer, la serie le dio la paz que necesitaba para sobrellevar su lucha contra la enfermedad, por lo que se sentía muy agradecida con sus protagonistas.

"El año pasado, como varios saben me dio cáncer y lo logré, está en remisión, pasé por la mastectomía doble, hace 15 días me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer", preciso, y luego continuó:

"Ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón, a mi vida", expresó emocionada, misma emoción que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello sintieron y no pudieron evitar conmoverse y emocionarse hasta las lágrimas.