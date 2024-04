Logra medalla de plata en Nacional de Conadeip

Como subcampeona en la prueba de los 3 mil metros con obstáculos de los Juegos Nacionales de la Conadeip, regresó Paulina Marcos Dorantes, estudiante-atleta del Tec de Monterrey campus Laguna.

Fue en la Sultana del Norte, donde la lagunera obtuvo la medalla de plata en la justa de atletismo organizada por la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP). Además, participó en otras pruebas distintas, como la de 5 mil metros, 1,500 metros, 800 metros y una prueba de relevos.

“Me sentí muy cansada al final, pero muy emocionada. No me lo podía creer. Fue algo por lo que estuve entrenando hace mucho y (aunque) no me lo podía creer yo sentí que me lo merecía. Estoy muy contenta”, dijo la alumna de cuarto semestre de PrepaTec.

La joven destacó que fue la primera vez que finalizó esta prueba específica en su totalidad, pero se hizo de un gran resultado de la mano de la preparación que llevó a cabo con el coach José Luis Ramírez.

“El profe me dijo que yo podía hacer el 3 mil con obstáculos”, relató, por lo que empezó a entrenar para esta prueba específica. Se motivó y consiguió el resultado para la institución y sí misma, de la mano de su quinto y sexto lugar nacional en las pruebas de 800 y mil 500 metros, respectivamente.

“Gracias a mi coach, esto es literal gracias a él. Y gracias también a mis compañeras de medio fondo con quien corro todos los días y a mi mamá por su esfuerzo”, dijo Paulina Marcos.

Por otro lado, el coach de atletismo de Borregos Laguna, José Luis Ramírez, destacó que en el nacional CONADEIP celebrado en el Tec de Monterrey campus Monterrey la representación lagunera tuvo un buen papel al considerar que de los 11 atletas, ocho eran novatos.

“Este año fuimos con otra mira, de experiencia, de vivencia y de mejora. (A pesar de ello) varios atletas consiguieron llegar a las finales e incluso algunos novatos quedaron ya en cuarto lugar, a un paso del podio”, compartió.

Al respecto, refirió que “esto no es magia, es de seguir trabajando, de seguir esforzándonos todos los días. Hubo un muy buen trabajo en lo individual y como equipo (pues) más allá de lo deportivo, los chicos realizaron un gran trabajo fuera de la pista”.

La siguiente semana, destacó el coach José Luis Ramírez, la representación de atletismo de Borregos Laguna participará en la competencia organizada por la Asociación Deportiva de Universidades Laguneras (ADUL) en la que en años pasados Borregos se ha colocado como el primer lugar como equipo.

11 ATLETAScompitieron por parte del Tec de Monterrey campus Laguna en la Sultana del Norte.