Locales del aeropuerto de Torreón operan sin licencia por falta de pago del Predial

La parte comercial del Aeropuerto de Torreón no ha cumplido con el pago del impuesto Predial, por lo que no ha sido posible que los negocios aquí ubicados renueven su licencia de funcionamiento y actualmente operan sin la misma, hasta que se resuelva esta situación.

El tesorero Óscar Luján Fernández señaló que se encuentran en pláticas con la administración de la terminal para que se pueda cumplir con esta contribución al Municipio, pues una parte no tiene obligación de cubrir este impuesto, sin embargo, la parte comercial sí debería realizar esta aportación.

"Siguen omisos, estuvimos en pláticas y yo creo que sería hasta la próxima administración cuando logremos ver algún resultado", comentó, "una parte del aeropuerto está exento, pero lo que es la parte comercial, esa debería estar pagando el impuesto Predial, por ejemplo, para que cualquier empresa o comercio tenga su licencia de funcionamiento, tiene que tener al corriente su Predial".

En este sentido, reconoció que si no ha pagado Predial la zona comercial no tendría por qué tener establecimientos abiertos, ya que no cuenta con licencia de funcionamiento, pero indicó que esto se tendrá que revisar en la próxima administración para llegar a alguna negociación.

"Eso que se está haciendo es algo irregular, no tiene licencia de funcionamiento, las empresas que están dentro del aeropuerto no tienen licencia de funcionamiento, pero bueno, no es caer en una confrontación, en un conflicto, pudiéramos llegar y clausurar, pero no, la cosa es acercarnos a hacer una negociación para que sea por el bien de todos los ciudadanos", comentó.

El tesorero consideró que no sería correcto que los visitantes a la región encontraran todos los negocios clausurados por esta omisión de pagos.

"Sí estamos en pláticas pero esto va para largo", expresó.