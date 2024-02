'Lo terminé', Dania Méndez se queja de que un ex no le regaló un IPhone Pro Max

La influencer Dania Méndez ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de quejarse de que un exnovio le regaló un iPhone14 y no el Pro Max.

Por medio del canal de YouTube UnTalFredo, la exintegrante de "Acapulco Shore" se sinceró con la audiencia y aseguró que desde que su ex cometió dicha acción se dio cuenta de que no estaba "en el lugar correcto".

Los hechos habrían ocurrido en diciembre, aunque no se especifica de qué año: "Él me dice: 'Amor, no compres el celular nuevo, lo compramos juntos en Navidad'. Y pues tú esperas tu regalito".

Según la influencer, su pareja tenía el iPhone 14 Pro en sus manos mientras subían un ascensor: "Yo siempre he usado Max, por todo yo uso pantallota. Y yo le digo: "Amor, qué bueno que ya compraste tu celular". Llegamos al departamento y él me da el iPhone 14, ni Pro, ni Max y lo terminé".