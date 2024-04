'Lo que hemos hecho es un piso, no un techo'

Román Alberto Cepeda González basará sus propuestas de campaña en una continuidad de lo que ahora son los principales ejes de gobierno, pues, dijo, en dos años y tres meses se han tenido grandes avances, pero aún falta mucho por hacer; "lo que hemos hecho es un piso, no es un techo", señaló al iniciar actividades de proselitismo por la reelección a la alcaldía de Torreón.

Refirió que es necesario seguir trabajando por la seguridad, atraer inversiones que generen empleos, realizar nuevos proyectos de movilidad, atender los servicios públicos y continuar con la perforación de pozos para abastecer de agua a la población, entre otros.

Abanderando a la coalición del PRI, PRD y UDC, Cepeda González arrancó campaña en el parque de la Línea Verde, acompañado por su esposa, Selina Bremer de Cepeda; candidatos y liderazgos del priismo y de la alianza partidista, así como miles de simpatizantes.

SOBRE SEGURIDAD

Ante cientos de personas, dio un mensaje contundente a la ciudadanía sobre la importancia de mantener la seguridad en Torreón y en Coahuila.

"Vengo aquí esta tarde a decirles que me comprometo a dejar todo en el territorio, a partirnos la madre para decirles a los que quieren traer la delincuencia que no van a llegar, que nos vamos a partir el alma en seguir trabajando porque mucho nos ha costado para tener este Torreón", expuso, tras resaltar que la ciudad que recibió hace dos años y tres meses no es la misma.

Refirió que actualmente Torreón es la tercera ciudad más segura del país, por lo que, en estos 60 días de campaña, se dedicará a transmitir el mensaje de que se necesita que Miguel Ángel Riquelme Solís esté en el Senado, que Hugo Dávila sea diputado federal "y desde aquí mandar el mensaje a todo el país de que sí se pueden tener municipios seguros".

Román Alberto Cepeda dijo que cuando llegó, estableció el compromiso de que no sería un alcalde del séptimo piso, sino que recorrería la ciudad, y ahora que regresa a la Línea Verde es totalmente distinta a como la recibió "pero esto se construyó por los propios ciudadanos y ahora hay nuevos retos", dijo tras señalar que gracias a la confianza de la gente se ha logrado avanzar en la atracción de inversiones que generan empleos; en vialidades, perforación de pozos y en la atención de los servicios públicos.

"Falta mucho por hacer y por eso queremos seguir trabajando, lo que hemos hecho es un piso, no es un techo", indicó, tras señalar que sus propuestas seguirán sustentadas en la seguridad, movilidad, más y mejores empleos y servicios.

ACOMPAÑADO

En el arranque de campaña, Román Alberto Cepeda González estuvo acompañado por el candidato a senador, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien dijo que es importante ganar la presidencia de la República, el senado, las ocho diputaciones federales y mucho más importante, ganar Torreón de nueva cuenta.

El exgobernador dijo que el último recurso que llegó a Coahuila para hacer una obra de gran magnitud la hizo un gobierno del PRI y es esta Línea Verde.

Añadió que el presupuesto se reparte en la Cámara de Diputados "de ahí la importancia de ganar la mayoría en el Congreso. El Senado de la República es el último filtro para que dejen de hacer tonterías y meter iniciativas que dañen la economía de Coahuila".

Riquelme dijo además que Coahuila fue "usado" por el actual gobierno federal para aplastar al estado y retirarle fondos metropolitanos, mineros, de hidrocarburos y a los municipios los dejaron sin el Fortaseg, que servía para las corporaciones de seguridad.

"Que no nos mientan con estrategias falsas de seguridad; los de enfrente, en todos los estados que han ganado, detrás llega el crimen organizado; Morena representa la inseguridad, la omisión y la pasividad, volteen a ver ejemplos claros como Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato", dijo.

Al arranque de campaña de Cepeda González asistieron el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau; del PRD, Mary Telma Guajardo, así como de la UDC; la senadora Verónica Martínez; el secretario de Desarrollo Regional, Eduardo Olmos; el diputado federal, Rodrigo Fuentes Ávila; el candidato a diputado federal, Hugo Dávila, así como integrantes de la planilla para síndicos y regidores y exalcaldes.