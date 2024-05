'Lo perdimos todo', dicen los vecinos del ejido Vergel

Josefina Montes Hernández, una mujer de la tercera edad, camina con su pijama mojada y rota; es todo lo que tiene, pues perdió su vivienda en la inundación. Ella y su esposo alcanzaron a salir antes de que su casa colapsara. El taxi que trabaja su esposo discapacitado para ganarse el sustento de cada día quedó sumergido bajo el agua. Ante la conmoción y ya que él es hipertenso, se enfermó y fue llevado por un familiar a recibir atención médica. La mujer asegura que escaparon con dificultad, pues el agua los arrastraba a contracorriente. "Me quedé con lo que traigo puesto", dijo.

Laura Mijares, otra persona que perdió su vivienda, aseguró: "Los de Conagua no se han dignado a venir. La casa de mi mamá se está derrumbando, todos los muebles se perdieron, mis padres son personas de la tercera edad. La gente que anda ahorita trabajando va a sacar el agua, ¿y después qué va a pasar con toda la gente?, ¿dónde van a vivir?".

Andrea Veliz, otra mujer que perdió su casa se encontraba trabajando en una maquiladora, mientras sus hijos y su esposo dormían y por fortuna lograron despertar y salir a tiempo, pues se derrumbó. El agua tapó el auto de la familia. Con tres hijos adolescentes y estudiantes, el matrimonio tiene muchos gastos y ahora no saben qué van a hacer: "Perdimos todo", dice Andrea mientras sus ojos se llenan de lágrimas: "Pedimos a las autoridades que alguien nos responda, porque esto no fue un accidente, no desazolvaron, a los quince minutos que se salió el agua le llegaba a mis hijos a las rodillas. Muchas personas pudieron haber muerto".

María del Rosario García, otra de las afectadas, dijo que el agua anegada llegó rápidamente hasta su cintura, no alcanzó a sacar nada de su vivienda, que tiene severos daños. El mismo caso es el de Carmen, otra vecina, cuya vivienda también colapsó. Los habitantes del ejido El Vergel pidieron a los tres órdenes de gobierno que los ayuden a reconstruir su patrimonio.

FOTOS: VERÓNICA RIVERA Y FERNANDO COMPEÁN