Lo mejor según Oscar

Las películas, los actores y creadores ganadores de los premios Oscar de este año ¡ya fueron seleccionados! Según los procesos que sigue la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, fue el pasado 27 de febrero cuando los 10 mil miembros, profesionales de la industria, entregaron sus papeletas con el nombre de los ganadores; sin embargo, éstos aún no han salido a la luz hasta el día de hoy.

Dentro de unas horas el secreto será revelado, durante la entrega número 96 de los Oscar. Oppenheimer, Barbie, Poor Things y Anatomy of fall (Anatomía de una caída) son algunas de las favoritas.

Si eres un amante del cine, un fan de estos premios o simplemente quieres estar informado, esto es todo lo que debes saber antes del fin de semana del Oscar: Por cuarta vez, el conductor Jimmy Kimmel será el anfitrión del espectáculo. El comediante estuvo en las entregas de los años 2017 y 2018, después hizo una pausa en la que no creía que regresaría al prestigioso escenario, pero lo convenció el fenómeno de algunas películas.

El año pasado repitió y en esta ocasión compartirá el micrófono con otros de los presentadores estrella ya anunciados.

“La primera vez hice una broma sobre Luz de luna que me dejó claro que la gran mayoría de la sala no había visto la película, a pesar de que ganó el mayor premio. Volví porque estaba Top Gun: Maverick. Sabía que si había un filme que la gente vio,me facilitaría el trabajo… cuando vi Barbie pensé: ‘Bueno, tal vez vuelva a haceresto, al menos tengo un punto de referencia con todos’”, dijo Kimmel en una entrevista con Los Angeles Times. Además de los nominados, la gala del Oscar estará llena de estrellas del cine y ¡la música!

Es común que los anuncios de los ganadores sean hechos por grandes celebridades de la farándula, este año entre la lista de presentadores se encuentran el reggaetonero Bad Bunny, Dwayne Johnson, Jennifer Lawrence, Zendaya, Al Pacino, Michelle Pfeiffer; además de los ganadores del año pasado: Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, entre otros.

Si no quieres fallar en las quinielas, la opción es Oppenheimer de Christopher Nolan.

La cinta ha arrasado en las premiaciones previas, lo que la ha convertido en la favorita de la crítica; aunque la sorpresa de esta temporada es Poor Things, protagonizada por Emma Stone.

Esta película le ha arrebatado premios importantes, como la de mejor película, y llega al Oscar con 11 nominaciones, incluyendo mejor actriz.

Como tercera opción esta Killers of the Flower Moon, con Lily Gladstone como gran contendiente de Stone, y Martín Scorsese como director.

Los artistas que se presentarán son aquellos que están nominados en la categoría de mejor canción, entre ellos está Becky G, la cantante urbana que le puso ritmo a la cinta Flamin Hot; Billie Eilish junto a su hermano Finneas O’Connell interpretan What was I made for?, de la película Barbie; mientras que Ryan Gosling subirá al escenario a cantar I’m just Ken, de la misma película. Un performance de la película Killers of the Flower Moon será interpretado por Scott George y un grupo de cantantes Osage, miembros de la tribu de la que habla esta cinta. Y Jon Batiste interpretará It Never Went Away de la American Symphony.