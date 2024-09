'Lo estoy logrando a mi manera': Agris y El Pilux

A finales del mes de agosto, seis talentos diferentes dedicados a la música hicieron maletas, ya que emprenderían un viaje que les cambiaría la vida.

En su equipaje no sólo llevaron lo indispensable para recorrer la República Mexicana, también empacaron sus más grandes sueños, los cuales los motivan día con día para vencer el miedo a lo desconocido y conquistar escenarios inimaginables de diferentes ciudades mexicanas.

Por tres meses, Saak, Agris, El Pilux, Kendall Peña, Olivia Wald y la banda Mochis Bendito, recorrerán México con la gira On The Road x Universal.

La dinámica es que tres talentos lo hacen de norte a sur y los otros tres de sur a norte, simultáneamente.

Por lo que los cantantes de la gira Norte a Sur Saak, Agris y Pilux ya cantaron en tierra lagunera el pasado martes 10 de septiembre.

Dos de ellos, dieron una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón.

La Comarca Lagunera no era ajena para El Pilux y Agris, quienes por medio de amigos o familiares sabían de Torreón, su gastronomía y de acuerdo a sus palabras, “su gente cálida”. En su parada por esta ciudad, dieron detalles a esta casa editora de esta experiencia musical que están viviendo.

Compartieron que la elección de cómo estarían divididos los seis fue aleatoria. Pilux y Agris ya se conocían en el pasado, pero este viaje los ha hecho reforzar su vínculo, junto a Saak, un cantautor y productor musical mexicano, quien no pudo acompañarlos a la entrevista; sin embargo, durante cada concierto hace sinergia con su talento.

El Pilux y Agris han hecho buena mancuerna.

La experiencia de escuchar a tres artistas diferentes en una misma velada puede ser muy enriquecedora, ya que sus diversas propuestas musicales pueden hacer a los asistentes viajar a diferentes estados de ánimo y concluir en un proceso de catarsis. El cantautor sonorense El Pilux trae toda la energía con su peculiar estilo norteño. Admira a Natanel Cano y Peso Pluma. En un presente donde los artistas han experimentado con los géneros musicales en otro nivel, El Pilux ofrece una mezcla única patentada, el “urbanorteño”.

Los ingredientes para este subgénero naciente es el regional mexicano (con todas sus variantes, como los corridos, el mariachi y la banda) y ritmos urbanos.

Hace cinco años comenzó esta travesía, a la cual se ha dedicado los últimos dos años de su vida de lleno.

Él decretó en la letra de Sin amigos, una de sus canciones, lo que viviría este 2024: “pasear por todo el país… Haciendo música es lo que me hace feliz” dicta.

De este éxtasis musical, se puede llegar también a algo más tranquilo, una conexión emocional con la música de la cantautora de Guadalajara, Agris.

La recién nominada al Latin Grammy 2024 en la categoría de Mejor nuevo artista dice que hace música para echarse una “lloradita y a seguirle”. Ella opta por el pop, creando baladas con las que sus oyentes se identifican.

Agris le dijo adiós a la vida de “godínez” para perseguir sus metas como cantante. Ahora, este trío no solo comparte 24/7 su vida, sino también sus fans, ya que en esta oportunidad de escucharlos, algunos seguidores han “adoptado” a los otros como sus nuevos artistas favoritos.

No obstante, han cautivado a gente que no los conocía, pero que decidió darse la oportunidad de salir a pasar una velada agradable en algún bar y ahí estaban tocando ellos.

Agris recordó una anécdota en Ciudad Juárez: “Mucha gente fue sin conocernos, pero hubo algo para todo el mundo”, haciendo referencia a la diversidad de sus proyectos.

En estos días de convivencia, la tapatía considera que ha encontrado en su equipo y sus compañeros una familia.

“Se me hace bien bonito conocer a la gente de otras ciudades donde yo no sabía que alguien me conociera” dijo.

Asimismo, ha estado lanzando temas que formarán parte de su álbum titulado Esta canción se va a acabar: sesiones noviembre, que saldrá en octubre.

Justo en este décimo mes del año, los seis artistas se juntarán.

Antes de despedirse, los intérpretes confesaron que no descartan continuar haciendo proyectos juntos en el futuro, ya que en el presente su agenda está llena.

Para concluir, Pilux dijo que quería conocer México a su manera, tocando su música, expresó a este diario que esto “es un recordatorio de que los sueños se cumplen.

Y si este sueño se puede cumplir, puedo cumplir los demás que me proponga.

A lo mejor no estoy yendo a 150,000 kilómetros por hora de velocidad, pero lo estoy logrando y lo estoy logrando a mi manera”.