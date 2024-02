Lluvias evidencian malas condiciones de pavimento en Matamoros

Las lluvias que se en estos días se han registrado en la región, evidencian las malas condiciones en las que se encuentra la carpeta asfáltica en varios puntos de la ciudad de Matamoros.

Justo en la zona Centro, por la calle Niños Héroes, el agua provocó que se termina de desprender la grava del bacheo que se hizo, luego de que el personal del Simas colocó una coladera, justamente para descarga de agua de lluvia, comentaron algunos comerciantes.

Pero manifestaron que los agujeros en el pavimento se encuentran prácticamente en toda la ciudad, pus pese a que se han tapado, reprocharon que no se hagan bien.

“Aquí nada sirve, nomás no dan con bola, ya se fijó como está toda suelta la graba, pos por que no le pusieron casi chapopote, pero no nomas aquí, está así vaya a darse una vuelta a otras calles, en las orillas y va a ver como está” dijo uno de los señores, incluso se colocó un cono en naranja para alertar a los automovilistas.