'Llueven estrellas' en Torreón

El sábado 29 de junio la ciudad de Torreón estuvo nublada y hasta una llovizna sorprendió a los laguneros, específicamente en la zona Centro. El pronóstico de lluvia también llegó a un recinto de espectáculos del municipio, ya que el Coliseo Centenario fue testigo de una "lluvia de estrellas" con la presencia de dos grandes astros, Yuri y Cristian Castro.

Después de más de 10 presentaciones por diferentes ciudades de la República Mexicana, ambos decidieron culminar su gira Unidos en el Escenario Tour en Torreón, Coahuila.

Pasadas las 21:00 horas varios laguneros y laguneras ya ocupaban sus lugares, ansiosos de que comenzara el show. Martha Flores (65 años) , Ana Noriega (43 años) y Susana Ramírez Calderón (59 años) compartieron a esta casa editora la emoción que sentían de ver a sus artistas favoritos.

"Nos llamó mucho la atención, el ver a Yuri. A mi sí me gustan mucho las canciones de Cristian Castro" dijo Ana.

Por su parte, Susana opinó que suman tres veces que ve a Yuri y sería la primera vez que ve a Cristian. Añadió que es muy fan de Yuri, incluso bajó la aplicación de Spotify precisamente para escuchar sus canciones.

"Me siento muy feliz, me hace sentir muy bien" declaró. Martha era una de las tantas personas que añoraba escuchar Maldita primavera en vivo. "A mí me gusta mucho (Yuri), yo la quiero ver. La quiero mucho".

Las luces del recinto se apagaron a las 21:22 horas desatando los gritos de emoción del público.

Los discos y tambores de la batería resonaron en el lugar; el sonido de los instrumentos fue el preámbulo de la presencia de los dos cantantes, que aparecieron juntos a las 21:24 horas.

La jarocha lució un vestido rosa, con un sombrero con plumas, y Cristian un traje en tonos oscuros, con moño. Fueron acompañados por seis bailarines, quienes portaron un saco de color rosa de brillos.

Lloviendo estrellas fue precisamente de los primeros temas.

Después de que ambos se dirigieran hacia el público y agradecieran su presencia, Cristian abandonó el escenario y dejó que Yuri hiciera lo suyo con De que te vale fingir.

Inmediatamente interpretó Todo mi corazón, recomendando a su público ver el video musical.

"Cuiden a sus novios muchachas" dijo la jarocha para cantar Amiga mía.

En Cuál adiós la voz de ambos astros se volvió a unir.

A las 21:55 Cristian se adueñó del entarimado.

Felicitó a los matrimonios presentes, pero recalcó que a quienes no estén con alguien iban dedicadas las melodías que interpretaría.

Inició con Lo mejor de mí. Un solo de su saxofonista arrancó con No hace falta. Siguió Yo quería.

Los bailarines nuevamente aparecieron en escena, dando pauta a otra parte del show, donde Yuri lució un outfit diferente, ahora un vestido de piedras de color rojo.

Dame un beso y Es mejor así.

No faltaron las melodías más esperadas, Detrás de mi ventana, Maldita primavera, Por amarte así y Azul.

Durante la velada no solo dieron muestra de su talento vocal, Castro se lució con sus movimientos de cadera y pasos de baile.

Además ofrecieron cambios de vestuario (con Yuri predominaron los brillos), coreografías variadas e interacción con sus fans. Yuri leyó el cartel de un fan que ahorró para poder asistir a su show. Por su parte, Cristian subió al escenario a una chica, quien le regaló un ramo de flores, "con mucho cariño y admiración".

Miles de laguneros viajaron a diferentes etapas de su vida, donde las canciones de Yuri y Cristian los acompañaron. Este recorrido por sus éxitos musicales quedará en la memoria de más de uno.