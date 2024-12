Llevan alegría en el papel de Santa Claus

Cada diciembre hay alguien que se pone de moda. Tiene una gran barba blanca y usa un traje rojo con botas negras. Además, le encantan las galletas.

"Santa Claus" ya se encuentra en los hogares de miles de personas por medio de figuras, peluches, esferas o inflables.

"Papá Noel" ha sido encarnado por decenas de actores en la historia del cine nacional y extranjero; aquí le presentamos algunos ejemplos.

El más reciente es el actor J. K. Simmons, quien se volvió Santa para la película Código: Traje rojo, que se estrenó en cines en noviembre pasado y ya se encuentra en Prime.

En la trama del filme, en el que participan también Chris Evans y "La Roca", una bruja malvada secuestra a "Nick" con el fin de acabar con la Navidad.

El fallecido actor José Elías Moreno dio vida a "Santa Claus" en la película mexicana titulada Santa Claus (1959).

En este largometraje, que recibió varios premios, "Santa" une fuerzas con el mago "Merlín" para luchar contra "Lucifer", quien desea poner a los niños del mundo en contra de "San Nicolás".

Tim Allen es un actor ligado a la Navidad, y es que aparte de encarnar a "Santa Claus" en la trilogía de Santa Cláusula, participó en el filme Una Navidad de locos.

Él siempre ha dicho en diversas entrevistas que le fascinan estas fiestas. Volvió a encarnar al del traje rojo en dos temporadas que Disney + Plus lanzó de Santa Cláusula, con las cuales dio continuidad a la saga de filmes.

POR SANTA GANA ÓSCAR

El fallecido Edmund Gwenn obtuvo el Óscar a Mejor actor de reparto por su papel de "Santa Claus" en el filme Milagro en la calle 34 de 1947. En el remake de 1994, el también difunto Richard Attenborough encarnó a "Papá Noel".

El fallecido actor Leslie Nielsen será recordado por su trabajo como "Santa Claus" en los filmes Santa Who? y All I Want for Christmas.

En la primera, encarna a un "San Nicolás" que ha perdido la memoria y en la segunda, ayuda a dos niños a reconciliarse con sus papás.

Whoopi Goldberg ha hecho decenas de personajes, desde una divertida monja en Cambio de hábito hasta "Santa Claus" en el filme de 2001, En busca de Santa Claus.

En este proyecto, el personaje de Whoopi tendrá que lidiar con la Navidad pese a que no le gusta, pero todo cambia cuando menos lo imagina.

El ganador de dos Globos de Oro, Paul Giamatti, ya sabe lo que es entregar regalos a millones de niños en el mundo en tan sólo una noche.

Paul personificó a un muy responsable "Santa Claus" en el filme Fred Claus, en el que Vince Vaughn da vida al hermano incómodo de "San Nicolás".

Las películas Crónicas de Navidad y Crónicas de Navidad 2, le permitieron a Kurt Russell, alejarse de sus rudos papales para volverse el mismísimo Santa Claus.

En varios encuentros con la prensa, Kurt comentó que jamás imaginó que se convertiría en Papa Noel y subrayó que le encantó la experiencia.

Hay más

Ellos también han sido Santa Claus:

*Pedro Armendáriz (Navidad S.A.).

*Art Carney (The night they saved Christmas).

*Dan Aykroyd (De mendigo a millonario).

* Alberto Rabagliati (The Christmas that Almost Wasn't).