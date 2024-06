Lleva Cáritas Gómez Palacio brigada en la comunidad de Flores Magón

Ante la serie de carencias que presenta la comunidad de Enrique Flores Magón del municipio de Simón Bolívar, como el no contar con un consultorio médico, Cáritas Diocesanas Gómez Palacio se trasladó hasta aquella zona para llevar a cabo su Brigada Multidisciplinaria a la que se sumaron, instituciones educativas, empresas, voluntarios y más, para hacerlo posible.

La brigada se llevó a cabo este sábado se sumaron: voluntarios como médicos, enfermeras, nutriólogos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, abogados, optometristas, hasta especialistas en imagen personal (barberos).

En esta ocasión se sumaron instituciones como: Ceprospac UJED, Colegio de abogados particulares de La Laguna; Escuela de podología Luis García; Fundación Lala, Club Santos Laguna, Óptica Visión Perfecta, entre otros voluntarios.

“Además apoyamos a las personas con medicamentos, ropa, alimento, juguetes, entre otras cosas”, aseguró Rosa María de León, coordinadora de Cáritas Gómez Palacio.

De acuerdo con De León, de forma previa se realiza una visita y una investigación en la comunidad, para conocer las condiciones y las necesidades que presenta.

“En este caso, son 233 habitantes en la comunidad, que no cuentan con clínicas o centros de salud, no cuentan con servicio de consultorio médico particular, no hay transporte público, entre otras cosas”, detalló la coordinadora.

Y recordó también que “nuestra labor en Cáritas Gómez Palacio, consiste en apoyar a nuestros hermanos más vulnerables, con necesidades como: alimento, ropa, medicina, aparatos ortopédicos, consultas médicas, fisioterapia y rehabilitación, servicio de psicología y nutrición; atención de casos especiales, apoyos económicos para cirugías, banco de alimentos, cursos de Desarrollo Humano, apoyo en gastos funerarios, apoyos para transporte, entre otros”.

De León tambien agradeció todo el apoyo recibido por parte de aquellas personas que de forma desinteresada decidieron sumarse a estas acciones de apoyo.

“Gracias a todos los voluntarios que donan su tiempo y experiencia profesional, y que se suman con nosotros para poder llevar atención y compartir un poco de corazón”.