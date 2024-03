Matute llegó para quedarse

El grupo, Matute, está por regresar a la Comarca Lagunera para presentar su Party Monster Tour el 16 de marzo en la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón.

Jorge D´Alessio, líder de la agrupación, habló con El Siglo de Torreón de su presentación en la Comarca Lagunera y de la trascendencia que ha logrado este concepto musical.

"Estamos emocionados de ir a Torreón. Esta es la gira más grande y más divertida que haya hecho Matute en 17 años de carrera. Quienes ya lo han vivido nos empiezan a perseguir por otras ciudades del país, se los juro", comentó.

Bastante entusiasmado, el artista reveló vía telefónica por qué decidieron llamar a esta gira, "Party Monster".

"Es un set list de no parar, no hay piedad, de una vez les platico que no los vamos a dejar estar sentados. Queremos que la gente saque el 'party monster' que lleva adentro. La familia ochentera, igual no sale cada fin de semana, pero cuando va a un show de Matute goza como nunca".

El cantante explicó que sus giras han sobresalido por la producción con la que cuentan, y en esta nueva aventura, no será la excepción.

"Es como una carta de amor a los escenarios de las grandes bandas de los setenta y ochenta. Hicimos un diseño muy padre con todo nuestro equipo de trabajo. Se hicieron visuales nuevos de principios. La gira comunica lo que queremos que comunique. Tiene momentos nostálgicos maravillosos. Esta gira está dedicada a ser la fiesta más grande a la que vayas el todo año".

Para los artistas, seleccionar las canciones de cada tour, es una labor loable en la que se involucran bastantes personas hasta lograr, "un repertorio muy especial".

"Todos checamos ese proceso. En el Quinceañera World Tour fue más complicada esa labor porque como era una gira totalmente nueva a la anterior y se iba a grabar un DVD, tenían que estar todos los popurris nuevos.

"Esta vez, seleccionamos lo mejor de Matute en 17 años; pusimos alguna que otra cosa nueva. Es una máquina de hits, no hay una sola canción que no haya sido un hit en el pasado".

Por otro lado, Jorge agradeció a la gente que haya puesto a Matute en un lugar privilegiado en la escena musical.

"Estamos contentos con el sitio que nos han dado. Es hermoso todo lo que la gente nos brinda desde bastantes años. Saber que llegamos a un lugar y se encuentra lleno, es una satisfacción muy grande para todos los que formamos parte de Matute. Estamos enfocados a que cada que volvemos a una ciudad vivan una nueva experiencia".

Reconoció el artista que cuando comenzó a escribirse la historia de Matute, jamás imaginaron cuántas páginas llenarían y van por más.

"La música de la industria es así, a veces las cosas funcionan y otras veces no. Conozco gente talentosa que lleva años picando piedra y aún no les sucede nada importante. Siempre les digo que tengan paciencia y sean persistentes. Ya vamos por 10 presentaciones en la Arena Ciudad de México, eso es una locura".