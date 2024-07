Llegada de nueva conductora a Venga la Alegría genera polémica

Desde hace días el programa matutino de televisión, Venga la Alegría, despertó curiosidad entre el público al dar a conocer que se uniría alguien nuevo a la producción y, este lunes, el misterio ha sido revelado.

El viernes el 'Capi' Pérez sorprendió al anunciar que un nuevo conductor se sumaría a Venga la Alegría y, aunque no dio más detalles, esto generó varias especulaciones entre el público, sobre todo en redes sociales, donde además se hablaba de la salida de otro miembro del equipo.

La incertidumbre terminó. Este lunes se dio a conocer que la nueva conductora de Venga la Alegría es nada más y nada menos que Laura Bozzo.

'Margarita', la 'encargada de Recursos Humanos' del programa, le dio la bienvenida en vivo a Laura Bozzo, quien fue recibida también por el resto de la producción duranta la emisión en vivo de VLA de este lunes.

Desde sus perfiles de redes sociales, Laura Bozzo dio un anticipo de lo que ocurriría este lunes con su integración al programa:

"Vamos con todo este mes de Julio estará lleno de sorpresas los amo y no se olviden los tiempo de Dios son perfectos. La momia esta de regreso", escribió Bozzo desde una publicación en Instagram.

Reacciones en redes

Como era de esperarse la llegada de Laura Bozzo al programa no tardó en ser retomada en redes sociales, donde varios internautas han expresado su opinión sobre esta nueva integración al programa de Venga la Alegría.

Aunque algunos piensan que será una buena adición a la producción, otros critican la decisión de tenerla entre los miembros de VLA debido a varias situaciones polémicas que la abogada peruana-mexicana ha enfrentado al rededor de los años.

"Espero y sea una desagradable broma", "Ay no esa mujer no", "Asco de persona! Ya NO veré ese programa", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.