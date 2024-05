Llega Tengen Toppa Gurren Lagann a cines mexicanos

Una de las series anime más famosas de los 2000 llega hoy a los cines de México, Tengen Toppa Gurren Lagann.

Cuando se pensaba que Gainax no podía sorprender más tras haber ofrecido obras como Neon Genesis Evangelion, Gunbuster y FLCL, producciones con altas dosis de acción y cierta complejidad, sorprendió en 2007 al colaborar con Aniplex y Konami para traer la serie anime ‘más épica’ de toda la historia, según la describen los fanáticos, Tengen Toppa Gurren Lagann. Pero, ¿por qué este anime sobresalió tanto?

Bajo la producción de Hiroyuki Imaishi, que ya había debutado años atrás con la cinta Dead Leaves, buscó ofrecer al público no sólo un anime que contara con una animación bastante fluida y dinámica, sino una historia que, a diferencia de otros trabajos de Gainax, tomara el rumbo de la superación personal.

La historia de Tengen Toppa Gurren Lagann nos presenta a ‘Simon’, un joven que vive en una aldea subterránea, pues la humanidad fue obligada a vivir bajo tierra al verse dominados bajo el mandato del Rey Espiral.

‘Simon’, que trabaja como excavador en su aldea, ha crecido sin padres y con una personalidad tímida y hasta cierto punto cobarde, creyendo que no es nadie, pues constantemente es rechazado por otros.

Sin embargo, el pequeño excavador no está solo, pues tiene a ‘Kamina’, un joven entusiasta y excéntrico que se ha vuelto un hermano mayor para ‘Simon’, quien además siempre está animándolo y motivándolo a subir con él a la superficie, incluso cuando eso se les tiene prohibido.

Cierto día ‘Simon’ encuentra un pequeño taladro y un robot que en la serie son conocidos como ‘Ganmen’.

Tras estos eventos y la aparición de una chica llamada ‘Yoko’ que viene de la superficie, a los hermanos les llega la oportunidad para explorar la superficie activando al ‘Ganmen’ con el taladro que encontró ‘Simon’, naciendo así la brigada ‘Gurren-Lagann’.

UNA AVENTURA ÉPICA

La historia no le da ni un respiro al espectador, pues tan pronto comienzan las aventuras de ‘Kamina’, ‘Simon’ y ‘Yoko’ en la superficie, cada capítulo está más lleno de acción y epicidad que el anterior.

Por si no fuera suficiente, los personajes son bastante memorables y queridos, pues desde su estreno, hace más de 15 años, el carismático y excéntrico de ‘Kamina’ sigue posicionándose entre los favoritos de los fans del anime, sin contar a la intrépida ‘Yoko’ y a ‘Simon’ que, mientras avanza la historia, éste va superando sus miedos y dejando atrás los complejos con los que cargaba desde su niñez.

La historia de ‘Simon’ y ‘Kamina’ aterriza a las pantallas de cines mexicanos con dos películas: ‘Tengen Toppa Gurren Lagann Childhood’s End’ y ‘Gurren Lagann: The Lights in the Sky Are Stars’, mismas que abarcan la historia del anime en dos partes.

Puedes disfrutar de la primera parte de esta gran producción a partir de este jueves.