Llega nueva ola de calor a La Laguna

Pese a que hay un frente frío fuera de temporada, no va a afectar la temperatura en la Comarca Lagunera, por el contrario, se prevén máximas de 40 grados centígrados que a partir de este fin de semana subirían hasta 42 y durante los próximos días hay posibilidad de seguir incrementando.

Luis Ernesto Montoya Murillo, encargado de Meteorología en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el pronóstico es de valores altos en la temperatura máxima, a partir de hoy sábado podría incrementarse hasta 42 grados y el domingo seguiría aumentando, pues ya llegaría la onda de calor que se presentará en el territorio nacional.

"El frente frío no va a afectar nada", expresó.

En cuanto a las lluvias, mencionó que tampoco hay posibilidad durante los siguientes seis días, de acuerdo con los modelos meteorológicos que se han revisado.

Montoya Murillo explicó que se prevén chubascos y la formación de torbellinos en Coahuila, pero esto se concentraría en la zona norte del estado, mientras que en La Laguna se mantendría sin precipitación.

El previsor del tiempo señaló que, según los pronósticos que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional, durante el mes de mayo se espera lluvia por encima del promedio para la región lagunera, aunque reconoció que no se trata de un mes lluvioso, sino que este mes se espera que esté lloviendo un poquito más de lo normal, pero pues no hay un no es un mes de mucha lluvia mayor sino que oscila entre los 25 a 30 milímetros.

Para junio se espera que llueva dentro del promedio, en julio la perspectiva de precipitación es positiva, hasta un 15 por ciento arriba del promedio.

"No va a ser un año tan seco según la perspectiva que está manejando el Servicio Meteorológico Nacional", indicó.

El meteorólogo dijo que se atraviesa por fase Niño y se va a pasar a una neutral, para luego llegar a Niña, fenómeno que favorecería más la lluvia.