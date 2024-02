Llega este Fin de Semana la Edición 35 del Tradicional Maratón Internacional Lala

Con el objetivo de promover e impulsar el deporte en México, llega la 35 edición del Maratón Internacional Lala, bajo el lema “Los límites son para romperse”. La cita se dará este domingo 3 de marzo con más de 4,500 corredores provenientes de todo el territorio nacional y otras ciudades del mundo.

El evento arrancará este viernes con la tradicional Feria Deportiva en Plaza Cimaco 4 Caminos, en donde todos los participantes y familias podrán recoger sus kits de corredores, así como recibir consejos para su preparación y compartir experiencias con otros invitados.

Las actividades del domingo, día de la carrera, están programadas para arrancar a las 5:15 de la mañana con la salida de los autobuses que pone a disposición el Maratón para el traslado desde distintos puntos a los corredores a la zona donde iniciará la competición.

Escena del Maratón Lala. (CORTESÍA)

En punto de las 6:00 arrancará el calentamiento y 6:20 dará inicio la 35 edición del Maratón Internacional Lala con la salida de la categoría de personas con discapacidad, mientras que a las 6:30 se dará la salida a las demás ramas y categorías, arrancado el Maratón en sus 42 KM que recorrerá las calles de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón.Durante el recorrido se entregarán más de 40 mil botellas de bebida rehidratante dividas en 13 puntos, mientras que de agua se entregarán más de 12 mil botellas y 78 mil bolsas en 16 puntos de clave para la hidratación de los corredores.

Además, el circuito cuenta con 19 puntos médicos para atender a los participantes, 2 hospitales móviles, 8 ambulas durante la ruta, 8 bicicletas con paramédicos, 100 camas de masaje con servicio de fisioterapia. Para más información los visitantes y corredores al Maratón Internacional Lala podrán consultar la página: https://maratonlala.org/

El Comité Técnico del Maratón Lala también hace del conocimiento a la población en general que, durante el evento, se llevarán a cabo cierres de circulación en las siguientes zonas: En Gómez Palacio, el cierre será de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. sobre el bulevar Miguel Alemán. Por otro lado, en Torreón, el cierre de circulación será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m sobre bulevar Constitución, bulevar Independencia, avenida Madrid, calzada Colón, avenida Juárez y calzada Cuauhtémoc. Les recomendamos tomar sus precauciones y planificar sus actividades con anticipación para evitar contratiempos.

Maratón Lala. (CORTESÍA)

Grupo Lala a través de acciones como el Maratón Lala busca impulsar a las personas, amigos y familias a mantener un estilo de vida saludable, realizando ejercicio y alimentándose sanamente, uno de los objetivos fundamentales de la empresa al ofrecer productos que sean nutritivos y enriquezcan la alimentación de todas las personas.

¡Somos Gente Lala!