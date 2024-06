Llega a Netflix una importante película mexicana protagonizada por Cecilia Suárez y Enrique Arreola

Imagínate ganar unas vacaciones paradisíacas para dos, pero que no tengas nadie con quien ir. Ese es el dilema al que se enfrenta Marina, cuando no tiene con quien compartir su premio, por lo que decide invitar a un total desconocido de nombre Víctor.

A lo largo una hora y media de metraje, Marina y Víctor se darán cuenta de que a pesar de que es la situación ideal con los más maravillosos escenarios, no se puede mirar a los ojos de otra persona con amor si no existe esa compatibilidad.

Del director Ernesto Contreras (Cosas Imposibles, Sueño en Otro Idioma), este filme es estelarizado por Cecilia Suárez y Enrique Arreola, y cuenta con las actuaciones Tiaré Scanda, Ana Ofelia Murguía, Luisa Huertas y Andrés Montiel.

Esta película obtuvo 4 nominaciones a los premios Ariel de 2007 en las categorías de mejor actriz, mejor actor, mejor vestuario, y obtuvo el galardón como mejor ópera prima para su director.

La cinta llegará a la plataforma de Netflix el próximo viernes 28 de junio, según lo dio a conocer la propia Cecilia Suárez a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué opinan los fanáticos?

De acuerdo con las opiniones de los fans publicadas en Letterboxd, una plataforma dedicada a que los usuarios compartan y comenten su gusto por el cine, destacan estas cualidades del largometraje.

"Me gusta la forma en la que Ernesto Contreras logró retratar esa soledad tan cabrona donde sientes que ya no hay de otra más que estar con cualquiera, porque no es suficiente estar contigo mismo, pero a la vez nunca será suficiente estar con alguien más", comparte Brenda Torroella.

Esto frente a una película que retrata todo lo contrario a lo que se consideraría un romance, pero donde también señalan la correcta ambientación en los escenarios.