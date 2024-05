Llama Coparmex a ciudadanía a ejercer su voto y elegir a sus gobernantes

A cinco días de la elección más grande en la historia del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a la ciudadanía a prepararse, informarse, contrastar proyectos y propuestas, evaluar el desempeño de los gobernantes, dialogar con familia y amigos, motivarlos, convencerlos para ir a votar con total libertad.

El organismo empresarial señaló que es importante la participación ciudadana porque se prevé una elección cerrada. Cada punto porcentual equivale aproximadamente a 600 mil votos, de manera que pensar que puede haber entre 10 y 15 millones de mexicanos que aún no definen su voto anticipa que todo puede pasar.

"Lo que no puede ocurrir es que te quedes sin voz y sin tomar una decisión. Si en cada casilla una sola persona no participa, se estarían perdiendo 170,858 votos potenciales. Por eso, tu voto hoy es más relevante que nunca y sí puede hacer la diferencia", expuso.

También exhortó a alzar la voz y denunciar si se identifica alguna conducta irregular.

Mencionó que cada partido y cada actor político tiene motivaciones y propuestas diferentes; la democracia y el sistema de partidos permite darles oportunidad y ver sus resultados; cada elección, por lo tanto, hace posible reconocer lo que se ha hecho bien u optar por un cambio.

También la democracia incluye un principio muy importante, el de la representación proporcional que permite que en el Congreso estén representados todos. Es decir, si el candidato a diputado o senador por el que se votó no gana en el distrito, el voto no se pierde ni se quedas sin representación, sino que hay 200 espacios para diputados federales y 32 para senadores que se asignan a los partidos que no ganaron pero que representan así la voz de millones de electores.

A lo largo de estos meses, Coparmex activó su histórico programa #ParticipoVotoExijo para promover la participación ciudadana, el voto libre e informado, y la rendición de cuentas. El punto de partida de ha sido #YoDefiendoLaDemocracia, donde se ha respaldado a las instituciones democráticas, al INE y al Tribunal Electoral.

Coparmex contará con 1,206 Observadores Electorales a nivel nacional, quienes estarán vigilando que se tenga una elección justa, equitativa y que dé certeza a todos.