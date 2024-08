Litzy confirma su romance con el Chef Poncho; 'me llevé el premio mayor'

Litzy, exparticipante de Master Chef, sorprendió a sus fanáticos al revelar que se encuentra saliendo con el reconocido chef Poncho Cadena, quien también formó parte de la competencia como juez.

Fue durante el programa de YouTube, Pinky Promise que la actriz reconoció que se encontraba saliendo con el culinario, sin embargo, aseguró que el amor se había dado después de que ella abandonó la competencia de Master Chef.

"Fue obviamente después de Master Chef, ahi nos conocimos, vieron lo que todos vieron. Nosotros ahí no podíamos convivir mucho con los chefs, no se puede por contrato, no pueden convivir con nosotros, ni nos pueden dar consejos, ni dar clases, ni nada de eso", confesó.

Tras esto, la también cantante comentó que su relación comenzó después de haber terminado la competencia culinaria, asegurando que comenzaron hablando y después a salir.

"Fue hasta que salí del programa, que empezamos a tener contacto, empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, toda está increíble", continuó.

Al finalizar con sus declaraciones, Litzy se mostró orgullosa de su actual pareja, asegurando que era un hombre muy profesional y capaz.

"Es un gran profesional, es increíble lo que hace, tiene 30 años trabajando, lo admiro muchísimo y tiene una carrera impecable, eso está padrísimo,