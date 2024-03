Lit Killah lanza canción inspirada en League of Legends

La espera por fin terminó. Después de varios meses de creación, Riot Games Music y el cantante argentino Lit Killah, lanzaron una canción inspirada en el videojuego de esports League of Legends (LOL).

"Mi Clan", es el nombre de la melodía que compuso Mauro Román Monzón. Es la primera vez que un artista latinoamericano colabora con Riot Games. una canción que nos refleja la pasión que tiene por este videojuego "donde lo único que importa es tu partida, tus compañeros de equipo y darlo todo en cada teamfight".

Lit Killah comentó lo emocionado que estaba por esta colaboración y creación de la nueva melodía que sonará durante cada partida de League of Legends.

"Bien contento, hace un montón de tiempo que ya teníamos esta canción preparada, ya queríamos que salga. Así que ya, bueno, es hora de que vea la luz y que también los fanáticos no solo de música, sino también de todo, puedan escuchar la canción", señaló el cantante argentino.

Lit asegura que desde pequeño le gustó LOL a tal grado que se compró una computadora para jugarlo exclusivamente y por eso no dudó en crear una canción que plasme el fanatismo del juego.

"La inspiración viene de que yo siempre fui fanático del juego. Es mi juego favorito desde que tengo quince años o dieciséis años. La primera compu que me la compré, me acuerdo de que me la compré y solo para jugar el LOL, así que para mí significa un montón. A la hora que dijeron que es una canción, me lo tomé muy en serio, lo que me podían hacer, intenté hacer varias ideas y fui varias veces al estudio, hasta que bueno, salió esta, que creo que es la que mejor".

Y agregó: "Yo siento que los que me conocen a mí y les gusta mi música, y aparte juegan LOL, será una locura, porque es un proceso muy inesperado, en el sentido de que soy latino y dicen que los latinos no hacen muchas colaboraciones, quizás como lo hago, con lo que es LOL con lo que es música más que nada. Así que era la oportunidad de ser uno de los primeros. Para mí es algo superimportante".

La próxima meta para Lit Killah, más que crear un disco exclusivo para League of Legends, será salir en el juego: "No sé si un disco, pero estoy para seguir trabajando con ellos a full, hasta que ellos me lo permitan. No sé, me gustaría si tengo la oportunidad de fijarme una meta. Yo sé que Riot en el LOL, no saca muchas colaboraciones, pero quizás, algo así, como mi próximo sueño, aparte es una canción, como tener algo mío, un logro, no sé, algo dentro del juego, yo creo que sería el próximo paso para seguir".

