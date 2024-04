Listo Randy León para su primera pelea a 10 rounds en 'Guerra en el Ring' contra púgil lagunero

El boxeador Randy León se declaró listo y motivado para estelarizar la función “Guerra en el Ring”, pues será la primera que tenga a 10 rounds, consciente de que será un paso importante y que podría llevarlo a mejores oportunidades en su carrera.

El invicto Randy enfrentará al lagunero Eliot Chávez en la pelea estelar este viernes en el Salón Marbet, una velada que realizan en alianza Chiquita González Boxing y Bxstrs y que será transmitida a todo el país y a otros del continente por Hi Sports y ESPN.

“Cada rival es diferente, para todos hay que tener una estrategia, un tipo de trabajo diferente, pero regresar y que sea mi primera pelea a 10 rounds nos hace prepararnos más a fondo, mentalizarnos más para tener más estabilidad y aguante en la pelea”, dijo Randy León.

El pugilista, quien tuvo cuatro peleas en el 2023, todas con triunfo, aseguró que esta pelea es muy importante para él, pues podría ser la que le abra las puertas a mejores oportunidades.

“Efectivamente, saber que ya estamos a diez rounds nos abre la brecha para estar más cerca de alguna oportunidad titular, algún cinturón, alguna pelea importante que nos pueda colocar en un ranking mejor”, expresó el adversario del púgil de Torreón.

Invicto y con récord de 14-0-1, siete por la vía del nocaut, Randy quiere mantener ese paso sin derrota, pero también es consciente que en cualquier momento podría perderlo, aunque si ocurre deberá ser con un oponente de mucha calidad, a los que quiere en su lista.

“Se ha platicado con el equipo, la familia, sabemos, puede que llegue la noche en que el rival sea mejor que uno, estamos conscientes de eso, pero saber que esa derrota hay que venderla cara y con un rival que sea de nombre, si se va a caer (que sea) con los mejores y pelear con los mejores. No me interesaría tener 30 peleas invicto y no tener un nombre importante en esa lista de peleas”, añadió.