Listo el Torneo Anual de Golf del Campestre Torreón

El Campestre Torreón, vibrará con la edición 50 de su Torneo Anual de Golf, el cual reparte millones de pesos en premios para los 336 jugadores que días atrás, agotaron los registros de participación en las 13 categorías disponibles en ambas ramas. En conferencia de prensa, encabezada por el presidente del consejo de administración del club de La Rosita, Jorge Sánchez; así como el director, Julián Alba, además de los responsables de los comités de damas y caballeros, el profesional Valente Ojeda y representantes de las marcas patrocinadoras participantes, se dieron a conocer los pormenores de la competencia, que se verificará durante la primera semana de octubre.

El martes uno de octubre a las 8 de la noche, se inaugurará el certamen con medio Siglo de tradición, aunque previamente, las dos categorías de Damas y las cuatro de Seniors, jugarán su primera ronda de 18 hoyos, a partir de las 6:40 horas, mientras que la C, D y E en Caballeros, pegarán a las 11:30 horas. Además de la ceremonia de apertura, se tendrá la inauguración de la Galería del Arte, Torneo de Approach para las categorías Damas, Seniors, D y E, además de la calificación para el Shootout, en la que el ganador podrá llevarse un Ferrari con un valor aproximado de 250 mil dólares.

El resto de los días, se tendrán las rondas de juego y actividades sociales por la noche. El miércoles se verificará otro Torneo de Approach con las categorías restantes, mientras que el jueves, el Torneo de Driver a las 19:00 horas en el hoyo uno, así como el de Putt a las 21:00 horas.

Para el viernes, está programada la final del Shootout, a las 19:30 horas en el hoyo 18, con la participación de los 30 finalistas (15 por vehículo). En caso de no lograr acertar de un tiro a una distancia aproximada de 150 yardas, se premiará con efectivos, a las dos mejores bolas cercanas a la bandera. El primero obtendrá 50 mil pesos, mientras que el segundo 30 mil.

El sábado 5 de octubre, se tendrá el quinto y último día de competencia, para que luego por la noche, se celebre la ceremonia de premiación, con el reconocimiento a los tres mejores golfistas por categoría, clausurándose con el concierto musical de Alex Syntek.

PREMIOS

Como es una tradición, se premiará al mejor score diario por categoría de acuerdo al sistema que están jugando. Los desempates serán por comparación de tarjetas. Un jugador sólo tendrá derecho a un premio durante el torneo y el sábado, no habrá mejor score diario. En los 5 hoyos par 3, con un promedio de distancia de 160 yardas, con excepción del 17, que tiene un poco más, se tienen como premios a los Hole in One, camionetas y autos último modelo, carritos de golf y relojes de lujo.

Para las mejores O’yes, que se dividirán en cuatro categorías de acuerdo al hándicap, como el caso de AA y A, B y C, D y E, así como Damas y Seniors, el primer lugar se llevará la cantidad de un cuarto de millón de pesos.

La segunda mejor bola general por categoría tiene un premio de 180 mil pesos, la tercera de 75 mil, mientras que la cuarta se hará acreedor a un equipo de golf.

El quinto un sillón ejecutivo, en tanto que el sexto un monedero electrónico en tienda departamental con valor de 15 mil pesos. Para el resto de los lugares, están drivers, así como estancias en diferentes puntos del país, como Mazatlán, Parras de la Fuente y en la Sierra de Chihuahua, específicamente en las Barrancas de Cobre. CAMPEONATO En la categoría estelar, se tiene confirmada la presencia de al menos seis excampeones.

El actual monarca, Mario Romero Jr., brincó al profesionalismo, por lo que no podrá refrendar su título obtenido en el 2023. Habrá varios juveniles de los Tigers del Campestre Torreón en el field, quienes gracias a su ranking nacional, así como a un clasificatorio interno, buscarán subirse al podium.

Ya aseguraron su calificación, Reda Safa Grajeda, Mario Lozano Jr., Pável Casas Navarro, entre otros. Como magna celebración del 50 aniversario del Campestre Torreón, se ofrecerá una cena de campeones, con los golfistas que a través de los años, han levantado la copa, como el caso del saltillense Humberto Montemayor, el tampiqueño Carlos Moroleón, el multicampeón tapatío Memo Silva, entre otros, incluidos extranjeros que se han coronado en La Rosita.