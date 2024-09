Obra musical Mamma Mia! saca a Lisset del 'peor momento de su vida'

La actriz y cantante Lisset, pasó por una malar racha personal, sin embargo, gracias a su trabajo y en en especial a la obra Mamma Mia!, pudo reponerse y volver cual ave fénix.

“Hay un antes y un después para mí con Mamma mia!, esta obra me ha dado todo, yo estaba en el peor momento de mi vida. Traía problemas de salud, estaba viviendo un duelo; en fin, me encontraba completamente desalineada en todos los sentidos, así que este musical me salvó Estoy agradecida con el productor Claudio Carrera que me apoyó para que hiciera la audición, sin imaginar que la gente del extranjero que montaría la obra en México me elegiría. No hay duda, Mamma Mia! ha sido un regalo divino para mí, es el proyecto de mi vida”, dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, quien fuera una de las mujeres de Armando Manzanero en el terreno artístico, informó que la puesta en escena le inyectó la energía necesaria para salir adelante, tan es así que hoy grita a los cuatro vientos: “Aquí estoy, lo logré”

“Fui haciendo a un lado todo eso que me estaba dañando durante los ensayos, los estrenos, la temporada. Mamma Mia! es un proyecto de luz que llegó en la peor de las oscuridades de mi vida. Gracias a este trabajo me demostré a mí misma la fortaleza que puedo tener; la seguridad que perdí, regresó y pude controlar la vulnerabilidad”, enfatizó.

La cantante charló con “El defensor de la comunidad” a propósito de la visita de Mamma Mia!, que ocurrirá el 2 de octubre en el Teatro Nazas , algo que la mantiene bastante emocionada, según manifestó.

“Estoy feliz porque hace mucho no iba a Torreón. Les vamos a llevar la fiesta a la Comarca Lagunera. Vamos a alegrar el corazón de los laguneros con esta producción de primer nivel y que sigue arriesgando de la mano de Claudio Carrera y el promotor Diego Cantú porque les llevamos la obra tal como es... Somos más de 20 personas en escena y vamos con músicos en vivo. Qué felicidad sacarla de Ciudad de México y llevarla con ustedes”.

La también actriz mencionó que su personaje en la trama es el de “Donna”, una mujer enamorada de la vida y llena de luz:

“Es ‘Donna’, una madre soltera que saca a su hija adelante gracias a una taberna que emprendió y que quería realizar con ‘Sam’, el otro protagonista. De pronto, su hija desea casarse e invita a sus tres posibles padres y ya no les cuento más, para que vayan a verla”.

Como se sabe, este musical se encuentra inspirado en el legado musical del grupo ABBA, que también ha dado películas. Al respecto, la entrevistada mencionó que la agrupación sueca estaba adelantada a sus tiempos.

La también actriz mencionó que su personaje en la trama es el de “Donna”, una mujer enamorada de la vida y llena de luz.

“Abba ha traspasado las décadas. Sigue siendo actual. Es increíble lo que la música del grupo ha realizado en la actualidad. Hay tiktoks virales con sus melodías. Me emociona ser parte de un trabajo escénico de esta naturaleza”.

Reveló Lisset que le hubiera encantado haber vivido su adolescencia en la época de los setenta, donde surgieron conceptos musicales como Abba o los BeeGees.

“Hemos crecido con estos grupos. Yo nací en 1973, sin embargo, me habría encantado contar con 18 años en los setenta para poder vestirme con la moda de ese tiempo y bailar y escuchar la música disco. Todo eso, ahora ya no se ve”.

Por otro lado, Lisset se mostró contenta por cómo ha llevado su carrera profesional, misma que le ha otorgado una gran cantidad de alegrías.

“Es maravilloso hacer lo que uno ama y poder tocar los corazones, ahí como las almas de las personas. Me gusta ser de los artistas referentes de las nuevas generaciones en cuanto a comportamiento, rigor, disciplina”, comentó y añadió que el tema Nada personal, que interpretó junto al fallecido Armando Manzanero, cambió su vida.

“Esa canción me marcó. Jamás imaginé que a los 23 años iba a estar al lado de nuestro genio Manzanero. Si yo tenía planes en el medio artístico, cantar con Armando hizo que ya no volviera a tener más planes porque se me abrieron bastantes puertas, algo que agradezco y valoraré toda mi vida”.