Lisset cae rendida ante 'elixir' lagunero

Hace muchos años, Lisset vino a Torreón, junto con Ana Cirré, a un festival organizado por una tienda de discos y de instrumentos musicales.

Desde entonces, la actriz y cantante no había podido visitar la Comarca, hasta ayer. El pretexto fue la promoción de la obra Mamma Mia!, que ella protagoniza y que estará en el Teatro Nazas el dos de octubre.

La intérprete de Nada personal asistió a El Siglo de Torreón para hablar de la obra en el programa Primera Fila.

Mientras daba detalles de la puesta en escena, Lisset recibió la sorpresa de que tenía unas gorditas laguneras a su disposición de Majaderas de la Abasolo.

"¡Qué cosa más deliciosa!, sí, quiero", dijo al ver este manjar y tomar una de rajitas con salsa, "nunca las había probado", añadió.

Lisset siguió disfrutando las gorditas a las que calificó como "un elixir de los dioses" y después exclamó que estos bocadillos casi la llevaban a un orgasmo.

La oriunda de la Ciudad de México se mostró orgullosa de ser parte de Mamma Mia!, un proyecto que cambió su vida, luego de que ella atravesara por situaciones difíciles.

"Es un proyecto mágico. Es el proyecto de mi vida, el más feliz. Mamma Mia!, ha generado un antes y un después de toda la gente que ha sido parte de la obra. Hemos arrancado una gira extensa y sé que aquí en Torreón nos va a ir increíble".

Lisset fue clara al mencionar que el montaje se armará tal y como se presenta en la Ciudad de México.

"Somos más de 20 personas en escena y vamos con músicos en vivo. ¡Qué felicidad sacarla de Ciudad de México y traerla aquí a la Comarca Lagunera!".

Lisset mencionó que el legado de ABBA es amplio y prueba de ello es cómo sus canciones, que se unen para dar vida a esta obra, han pasado de generación en generación.

"Son melodías que nos han marcado. En las plataformas, bastantes temas de este grupo se han vuelto virales".

La también actriz mencionó que su personaje en la trama es el de "Donna", una mujer a la que calificó de "luchona".

"Es 'Donna', una madre soltera que saca a su hija adelante gracias a una taberna que emprendió y que quería realizar con 'Sam', el otro protagonista. De pronto, su hija desea casarse e invita a sus tres posibles padres y ya no les cuento más, para que vayan a verla".

Por otro lado, Lisset andaba muy contenta porque justo ayer este diario publicó en portada una entrevista que dio a El Siglo días atrás vía telefónica.

"No saben qué maravilla despertarse en Torreón y ver esta entrevista. Ahora sí que les conté mucho de mí, me abrí a capa y espada. Estoy en el mejor momento de mi vida y Mamma Mía! está conmigo".

En ese sentido, la artista comentó que a sus 50 años ha aprendido a disfrutar la vida al máximo.

"Uno llega a una edad en la que dices, 'ya me vale mad...', yo no sé si saliendo de aquí me atropellan, así que mejor vivan su presente".