Linkin Park en México: fechas, precios y todo lo que tienes que saber

La banda de rock Linkin Park regresará en su nueva etapa a los escenarios de México. Será una parada con tres fechas en el From Zero World Tour.

Linkin Park tiene programadas tres fechas: el 31 de enero de 2025 en el Estadio GNP en la Ciudad de México, el 3 de febrero en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara, Jalisco, y el 5 de febrero en el Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León.

Con la incorporación de Emily Armstrong como vocalista, Linkin Park ha dejado claro que no busca reemplazar a Chester Bennington. En cambio, la llegada de Armstrong representa una nueva fase en la trayectoria de la banda, abriendo un capítulo diferente en su carrera.

En su regreso a México tras una década, Linkin Park presentará su tour From Zero, cuyo nombre rinde homenaje a “Xero,” el primer nombre de la banda antes de transformarse en el conocido Linkin Park. De esta nueva etapa ya se han lanzado temas como “The Emptiness Machine” y “Over Each Other,” que reflejan el renovado estilo y dirección del grupo.

¿Cuándo arrancan las preventas?

La preventa se llevará a cabo a través de Citibanamex. Comenzará el 20 de noviembre de 2024, mientras que la venta general se abrirá el 21 de noviembre a través de Ticketmaster.

Además, los suscriptores de la Preventa Legacy y Passport Plus tendrán acceso anticipado el 18 de noviembre, y el 20 de noviembre se habilitará la Preventa Spotify y LP Newsletter para los oyentes frecuentes y seguidores de la banda.

Los precios estimados de los boletos oscilan entre 1,000 y 3,000 pesos, más cargos por servicio.

Para Guadalajara los precios se estiman entre los $1,196 a $4,270

Para Monterrey se espera que tengan un costo de entre $1,075 y $3,636

¿Quién viene con Linkin Park?

La banda tendrá de invitados a AFI, otra emblemática banda de rock de los años 2000.