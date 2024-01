Línea de la Vida, con pocas llamadas en Durango

Solo 19 llamadas en tres meses ha realizado la ciudadanía en Durango a la Línea de la Vida, que se adecuó para brindar soporte emocional vía telefónica a todas las personas que así lo requieran, sin embargo, ante la situación de casos de suicidio y problemas de salud mental en la capital, la regidora Gabriela Vázquez Chacón considera que son pocas.

"Tal vez podamos sonar repetitivos, pero creo que son temas que vale la pena repetirlos cuando sea necesario, y ser conscientes de la situación que se está viviendo para que sepan los ciudadanos que existe la ayuda, que hay que pedir ayuda, ya sean hombres o mujeres".

Es necesario que los ciudadanos conozcan que se cuenta con este tipo de ayuda. Lamentablemente, en general, a las personas les da vergüenza pedir ayuda, pues aún existe el estigma o estereotipo de que "ay, no, no voy a decir que me siento mal, o que estoy triste, o que algo estoy sintiendo distinto, no tengo ganas de levantarme, o cambios de humor de manera repentina", añadió.

"Nosotros debemos informarnos para detectar si una persona a nuestro alrededor está presentando alguna situación de salud mental, o poderlo detectar en nosotros mismos, pero nos da vergüenza decir que necesito ayuda, tenemos que saber que "no siempre tenemos que estar felices, ni tampoco siempre debemos estar tristes", apuntó.

La Línea de la Vida es marcando al número 618-454-0062, que se instaló desde octubre, y te comunica directamente con especialistas, principalmente psicólogos, que incluso están estudiando una maestría en Intervención de crisis por parte del Instituto Cognos, una asociación que pretende ayudar a los duranguenses.