Lindsay Lohan es la protagonista de la película del momento en Netflix

Desde que Lindsay Lohan regresó a protagonizar películas, sus seguidores están encantados, tal y como ha pasado con su más reciente comedia romántica con Netflix, que al día de hoy encabeza el top 10 de lo más visto del servicio streaming.

"Un deseo irlandés" ("Irish wish") es el nombre del filme en el que Lohan interpreta a Maddie, una editora que está enamorada del escritor con el que trabaja, Paul Kennnedy (interpretado por Alexander Vlahos).

Para su mala suerte, Paul no la ve a ella con ojos de amor y termina comprometiéndose con una de sus mejores amigas, Emma. El conflicto central de la trama se desata cuando, de viaje en Irlanda para la boda de Paul y Emma, Maddie pide un deseo: ser la prometida de Paul en lugar de su amiga.

La cinta, que mezcla comedia, romance y fantasía, muy al estilo de lo que Lohan nos tiene acostumbrados, como en sus filmes "Un viernes de locos" ("Freaky friday") y "Golpe de suerte" ("Just my luck"), es la segunda que la actriz estadounidense protagoniza para dicha plataforma, luego del título "Navidad de golpe" ("Falling for Christmas"), de 2022.