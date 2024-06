Lin May se une a lluvia de críticas en contra de Irina Baeva por su actuación en Aventurera

Las críticas en contra de Irina Baeva continúan y en esta ocasión se les une los comentarios de Lyn May.

Fue la semana pasada cuando la actriz rusa, irina Baeva, debutó como 'Elena Tejero' en la puesta en escena de Aventurera, producción ahora a cargo por Juan Osorio.

Lamentablemente, el debut de la rubia no fue como se esperaba, ya que usuarios y diversas personalidades del medio aseguraron que Irina no bailaba nada y que, aparte, "no tenía la sazón" para convertirse en la protagonista de esta obra de teatro.

Y es que, además de que Niurka despotricara en su contra, ha sido ahora la actriz Lyn May quien también criticó su actuación y su baile.

Durante una entrevista con Pedro Prieto, la originaria de Acapulco destacó que Baeva no bailaba, comparando, además, su actuación con la de Edith González, la primera aventurera.

“No sabe bailar, verdad. Tristemente. No es que hable mal, yo no hablo mal de nadie, pero pienso que ahí (como “Aventurera”) debe ser una buena bailarina, como Edith González”.

Posteriormente, la también vedette destacó que, sin Carmen Salinas al mando, la obra carece de toda intención. Recordemos que la fallecida actriz fue la primera en traer Aventurera a los teatros mexicanos.

“Hace falta Carmen Salinas. Sin Carmen Salinas eso se ve sin salsa, sin sal, sin nada”, sostuvo.