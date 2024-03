Lila Avilés habla sobre ser Barbie

La directora mexicana Lila Avilés se suma a la lista de mujeres inspiradoras a las que Mattel homenajea con la Barbie ‘Role Model’.

Con cámara en mano, una claqueta y hasta su gato, la muñeca celebra a las cineastas: “¿Qué mejor forma de honrar el oficio?”, dice Avilés.

“Hasta el Guagua (el gato de la directora) tiene su homenaje. También está la cámara con su micrófono, los audífonos, la gorra. Y ante todo, la cangurera (riñonera) mágica. Me acuerdo de que cuando yo ya quería ser cineasta fue mi primer elemento, de chica superpoderosa”, contó Avilés sobre los detalles de la Barbie.

Después de ‘La camarista’ (2018) y ‘Tótem’ (2023), Avilés se convirtió en una de las cineastas contemporáneas más reconocidas de México, por lo que Mattel quiso que a través de ella se representase su oficio, algo que la artista considera una oportunidad para que muchas niñas puedan verse reflejadas y saber que pueden llegar a ser directoras de cine.

“Tenemos que tener más y más, no podemos estar metidos en una caja, tenemos que ser más abiertos. A mayor diversidad, mayor riqueza”, expresó la cineasta sobre la amplia gama de oficios que ocupan a día de hoy las mujeres.

INSPIRACIÓN E INFANCIA

La directora relata que de niña creció con mucha libertad para decidir con qué jugaba y que compartía los juguetes con su hermano y juntos explotaban la imaginación. “Podía jugar tanto con una Barbie como con una piedra”.

Considera que las Barbie ‘Role Model’ contribuyen a desdibujar los prejuicios sobre los juegos “de niñas y de niños” y más bien buscan inspirar a las infancias, así como reflejar la presencia de mujeres en el cine, algo que se ha ido logrando en los últimos tiempos.

“Agradezco mucho que hoy por hoy se está dignificando al cine. [...] Hace 10 años no había tantas cineastas como son ahorita. Si uno ve las estadísticas, pues cada vez va creciendo, pero falta bastante”.

TÓTEM

Durante el último año, Avilés ha vivido en la “fascinación constante” desde que su cinta ‘Tótem’ vio la luz, puesto que ha recibido no sólo reconocimientos, sino que ha vivido situaciones que únicamente habría podido vivir a través del séptimo arte.

“A mí el cine me lo ha dado todo y lo más valioso ha sido la posibilidad de ser. Me ha ayudado a indagar en las historias y por consiguiente en mí. Creo que es ese famosísimo y milagroso y filosófico regresar a uno mismo para entender a los demás”, comentó la artista. “Me siento muy dichosa, muy alegre, y creo que me da fuerza (el éxito de Tótem) para seguir contando historias”, terminó.

Su último filme ganó el Oso de Oro a Mejor Película en el Festival de Berlín; el premio a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards; los galardones a Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección en los Premios Platino de Cine Iberoamericano; Mejor Película, Mejor Director y Premio del Público en el Festival de Morelia, y entró a la lista de Mejores Películas Extranjeras del Año creada por la Asociación de Críticos Norteamericanos.