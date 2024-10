Liam Payne tenía una naturaleza de peleador, así lo relató en una entrevista

Este miércoles 16 de octubre, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Liam Payne, quien alguna vez fue miembro de la popular banda One Direction, el artista cayó de tres pisos en un hotel de Argentina, donde la información alrededor de su muerte aún se está investigando.

La noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales, en lo que es una de las tragedias mediáticas más impactantes del año, medios informaron que tras la llegada de las autoridades al Hotel CasaSur ubicado en Palermo, Argentina, el famoso se encontraba sin signos vitales, por lo que tampoco se le pudo aplicar un proceso de reaninmación.

Antes de su muerte, la cual es llorada por millones de fanáticos en todo el mundo, Payne siempre expresó su amor por los deportes, era un seguidor del club de futbol West Brom de Inglaterra, sin embargo, su deseo de convertirse en boxeador es algo que se mantuvo latente hasta el día que su corazón se detuvo.

En una entrevista en el pódcast de Logan Paul, "IMPAULSIVE", la cual data de mayo de 2022, el fallecido cantante aseguró que le parece fantástico el boxeo, una de las disciplinas en las que quiso progresar antes de que su carrera como artista se atravesara en su vida. (Min. 25:40)

Más adelante en el video, Logan Paul lo cuestionó acerca de a qué personalidades le gustaría enfrentar y lanzó la idea al aire sobre una pelea contra Justin Bieber, por lo que Liam señaló que Bieber no se subiría al ring para pelear con él ya que "no está en su liga".

De igual manera, Payne mostró su interés en tener una pelea contra los youtubers Logan Paul y KSI, algo que nunca se habló. (Min. 1:04:45)

"No creo que él quiera (que Bieber pelee contra él), pienso que él tiene mucha técnica, no lo estoy llamando cobarde, solo pienso que no quisiera hacerlo por la misma razón que yo no pelearía contra Trippie Redd (rapero), porque no estoy en su nivel", aseguró Liam.