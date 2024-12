Liam Payne: Juez podría presentar cargos contra dos empleados hoteleros

Las autoridades argentinas tienen en la mira a dos empleados más del hotel CasaSur Palermo, lugar donde el cantante Liam Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre tras caer del balcón del tercer piso.

Según informó "The Rolling Stone", fuentes policiales detallaron que un juez está considerando presentar cargos contra el recepcionista que llamó al 911 la mañana del último día del intérprete de "What Makes You Beautiful", así como contra el gerente del hotel. Sin embargo, no se ha especificado claramente de qué se les acusa.

El juez también ha solicitado que se interrogue a todos los implicados en el caso. En un documento presentado este lunes, se indica que existen motivos suficientes para presumir su involucramiento en la muerte del artista. Por ello, se ha programado que rindan declaraciones este mes tanto el recepcionista como el gerente del hotel el día 19.

Dos personas acusadas de suministrarle drogas a Payne serán cuestionadas el 17 de diciembre, mientras que el amigo del cantante, Roger Nores, acusado de abandono de persona, comparecerá un día después, el 18. Tras estos interrogatorios, el juez decidirá si las personas serán procesadas nuevamente o quedarán excluidas del caso.

Payne falleció debido a hemorragias internas y externas, lesiones craneales y múltiples traumatismos tras su caída. Fue sepultado en un funeral privado en el Reino Unido, al que asistieron los miembros de One Direction, su novia Kate Cassidy, y sus padres, Geoff Payne y Karen.

La actualización de las decisiones del juez llega poco después de que la defensa de Roger Nores acusara a la fiscalía de cometer "graves irregularidades" en la investigación. Alegan que no se revisaron las imágenes de una cámara cercana al lugar donde Payne cayó, y aseguran que el fiscal mantuvo una reunión privada con el gerente del hotel, quien tenía acceso a dichas grabaciones sugiriendo falta de seriedad en el proceso.

El mes pasado se filtraron imágenes de seguridad del hotel CasaSur en las que se observa a tres hombres cargando a Liam a través del vestíbulo hasta su habitación. En las grabaciones, Payne parece inconsciente, lo que ha llevado a especular que intentó huir del hotel antes de su muerte.

Se cree que el cantante perdió la vida al intentar escapar por el balcón de su habitación, minutos después de haber sido llevado a la fuerza a ese lugar. Por su parte, Roger Nores, quien lo visitó antes de la tragedia, declaró que Payne estaba en buenas condiciones, algo que contrasta con las declaraciones de los empleados, quienes aseguran que mostraba un comportamiento errático y parecía estar bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En la autopsia realizada a Liam se encontraron narcóticos como cocaína en su sistema, lo que ha llevado a nuevas líneas de investigación sobre los eventos que llevaron a su fallecimiento.