Leticia Herrera investiga denuncias contra regidor por invasión de propiedades

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, informó al pleno del Cabildo, durante la sesión de este miércoles 11 de Diciembre de la atención que brindó personalmente ante señalamientos hechos directamente por ciudadanos contra líderes y contra el regidor de Morena, Armando Navarro, por presuntamente promover invasión de propiedad privada en Fraccionamiento Las Agavias siendo 4 dueños de casas en este sector habitacional los que se dicen afectados.

"El lunes atendí un grupo de personas de Las Agavias. Traen un tema serio de invasión de casas donde está involucrado el regidor Armando Navarro, y grave", expuso la alcaldesa.

Herrera Ale mencionó que son 4 personas con quienes se entrevistó y que demostraron ser dueños de esas casas de Infonavit pero la queja es que sus casas ya habían sido invadidas.

"Entonces tuvimos que hacer una gran reunión ahí y resulta que a través de dos líderes, una Socorro y otra Cecilia, e invasores señalaron Armando Navarro como el que los invita a que se metan y que no pasa nada pero le dan una cuota a las líderes. Entonces ahí sí es mi deber informarles que la mayoría de ellos señalan al regidor como quien les dice que se metan y yo quiero seguirlo constatando para no incurrir en un tema que no es. Me extrañó muchísimo", informó la alcaldesa Leticia Herrera quien argumentó que las personas dicen que la instrucción que reciben del regidor es que si las casas están vacías y no han sido reclamadas pueden usarlas "y me paso con cuatro personas que si son propietarios y si son sus casas. Señalan que el regidor Armando Navarro les permitió la entrada a los invasores, entonces quiero informar que irán ellos (los dueños) a presentar las denuncias correspondientes. No hallaba yo ni qué hacer y nunca había visto yo una colonia tan invadida y ya me habían dicho de la Centenario y la Casa Blanca", dijo la alcaldesa.

La alcaldesa dijo que se puede decir que en Gómez Palacio muchísimas colonias están en la misma situación y las denuncias, tiene entendido, van a ser contra los líderes y del regidor.

"Me sorprendí más cuando sale a relucir el nombre de nuestro compañero y fue en una gran mayoría. Ni modo. Eso es lo que yo quería informarles", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera.

Al respecto, y a título personal, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo: "La gente que nos ve sepan que el Ayuntamiento no tiene ningún interés en esto y deslindar al Ayuntamiento de este tipo de acciones", señaló, refiriéndose a la invasión de casas puesto que el regidor de Morena, Armando Navarro, forma parte del Cabildo gomezpalatino.