Leticia Herrera aplaude la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia

La alcaldesa priísta de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, pidió públicamente un aplauso para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al tomar la palabra en la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves.

La presidenta municipal aseguró sentirse muy contenta porque ya hay una mujer en la Presidencia de la República, misma que consideró muy preparada para asumir dignamente el cargo.

“La primera vez en la historia de México, nuestro México querido, que una mujer está al frente de todos nosotros como mexicanos y para mí es un gusto, y no porque sea feminista, aunque luego los señores hagan caras, no, sino porque sé que con su capacidad, sus estudios, que tiene y su amor por México vamos a salir adelante con ella, yo quiero pedirles un aplauso”, dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

La alcaldesa, Leticia Herrera, aprovechó el momento para entregar reconocimientos a dos mujeres: Rocío del Carmen García Cervantes, quien tiene 25 años de servicio en la oficina de Relaciones Exteriores, y a Celeste Fidencia Gracia Rodríguez, licenciada en Biotecnología Genómica por obtener el primer lugar en la categoría de Desarrollo Científico del Premio Estatal de la Juventud Durango 2024 y por su trayectoria en la ciencia sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales.

La alcaldesa también dijo que otro motivo por el cual se sentía contenta es por reintegrarse a sus responsabilidades ante problemas de salud que ha tenido y que la llevaron incluso al hospital, según confirmó este jueves.

“Todavía no me quieren dar de alta pero yo ya estoy trabajando. Mientras yo me sienta bien aquí voy a estar trabajando”.