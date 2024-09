Lerdo intensifica medidas contra el dengue con colaboración ciudadana y sanitaria

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, hizo un exhorto a la ciudadanía para concientizar sobre los efectos del dengue, reconocer los síntomas y prevenir la propagación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya.

"El Gobierno no puede solo, de nada nos sirve estar fumigando si tenemos focos de infección donde se genera el mosco por falta de limpieza", señaló el alcalde, Homero Martínez.

El alcalde dio a conocer que se está trabajando de la mano con la Jurisdicción Sanitaria número 2, a través de un programa agresivo de descacharrización para erradicar la proliferación del mosquito, por lo que hace un llamado a la gente para contribuir limpiando su casa; lavando y tapando contenedores; deshaciéndose de llantas, botellas, recipientes oxidados o en mal estado; y acudiendo a la Clínica de Salud Municipal al presentar algún síntoma, para registro de casos.

“Me dice la Jurisdicción Sanitaria, no podemos destinar o pedir recursos extraordinarios porque no tenemos una emergencia en el tema de salud pública. Porque legalmente en Lerdo traemos únicamente alrededor de 80 casos contabilizados, confirmados, y afortunadamente no habido ni una sola muerte por esta causa”, reiteró que si se tiene algún síntoma es importante acudir a los centros de salud u hospitales, para recibir un diagnóstico adecuado, y pidió evitar automedicarse.

Entre las acciones, también se contempla la atención con vectores, fumigando, y donando pastillas de Abate, con el objetivo de reforzar las medidas preventivas. Agradeció al Dr. Luis Fernando Olvera, jefe del Área Sanitaria Número 2, con quien se hace sinergia “Quedamos de reforzar medidas, hicimos acuerdos en la mesa. Agradecerle al Dr. Olvera, que bajó instrucciones a su gente y nos van a ayudar a capacitar al personal de Prevención Social”, dijo el edil.